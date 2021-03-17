同居風波 王定宇說抱歉了！最對不起這些人

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇昨晚在政論節目上表示，自己有四個抱歉，包括對支持者、太太小孩等家人、顏若芳及其家人、媒體傾資源報導，都讓他深感不好意思。

王定宇指出，讓很多支持者擔心，很不好意思；其次，自己的家人，包括太太、丈母娘、小孩被騷擾、打擾，也覺得很抱歉；再者，顏若芳跟她家人應該也很不好過，特別有些酸民寫到過頭了，自己對顏同樣也很不好意思；最後，媒體把社會資源砸在這邊，也讓自己覺得不好意思。

至於是否與太太吵架。王定宇表示，沒有，自己只有在周刊發布新聞前一天跟太太報告，太太表示「你好好說明」。王說，太太是風浪都見過的人，被威脅生命都見過了，但這件事不可能讓她愉快，就是覺得困擾。

關於當初為何沒想到被拍會跳到黃河洗不清。王定宇回應，如果是這樣，是不妥的，確實孤男寡女，不應該生活在一起，但自己知道這是一個閒置空間，而且屋主不是只有顏若芳一人。