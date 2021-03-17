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台北大同區租8000喊貴？王定宇：開玩笑的啦

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇昨晚在政論節目上說明整件事相關疑點，被問及在立院講到8000元房租時稱太貴，外界部分意見認為太矯情。王定宇表示，自己是在開玩笑，若外界誤會，這點可以道歉。

王定宇表示，自己知道很多人對自己講說8000塊太貴這番話有不同解讀，但可以去看「自由時報聽懂我的意思，你看自由時報今天寫說，王定宇笑說」。

王定宇指出，當時情況是，旁邊記者一直在問，「多少錢、多少錢，你還要不要租？」自己回應不租了，這種狀況你還租人家房子，造成人家困擾；記者追問，不租要怎麼辦，自己則回應，再繼續找啊。

王定宇表示，「我還開玩笑說，8000塊還是很貴，因為我就是要一個床位而已，那句話真的有點開玩笑，如果讓大家誤以為說，你好苛薄，跟人家租8000那麼便宜，還嫌人家太貴，那這點我可以道歉」。

王定宇 民進黨 顏若芳

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