聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北大同區租8000喊貴？王定宇：開玩笑的啦
民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇昨晚在政論節目上說明整件事相關疑點，被問及在立院講到8000元房租時稱太貴，外界部分意見認為太矯情。王定宇表示，自己是在開玩笑，若外界誤會，這點可以道歉。
王定宇表示，自己知道很多人對自己講說8000塊太貴這番話有不同解讀，但可以去看「自由時報聽懂我的意思，你看自由時報今天寫說，王定宇笑說」。
王定宇指出，當時情況是，旁邊記者一直在問，「多少錢、多少錢，你還要不要租？」自己回應不租了，這種狀況你還租人家房子，造成人家困擾；記者追問，不租要怎麼辦，自己則回應，再繼續找啊。
王定宇表示，「我還開玩笑說，8000塊還是很貴，因為我就是要一個床位而已，那句話真的有點開玩笑，如果讓大家誤以為說，你好苛薄，跟人家租8000那麼便宜，還嫌人家太貴，那這點我可以道歉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言