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為何不住立委會館？王定宇：冷氣太吵是主因之一

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照
民進黨立委王定宇。圖／本報系資料照

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳的同居風波持續延燒。王定宇今天在政論節目上說明整件事相關疑點，被問及為何立法院有提供會館供立委居住，還要在外面住？王定宇表示，因為冷氣太吵，加上左鄰右社都是立委，會想換個環境「不要說每天都浸在政治裡面」。

王定宇表示，會館的冷氣打開像卡車在跑一樣，其實是比較吵；台北會館是省議會時期留下來的，冰箱會發霉，牆壁有壁癌。王說，發霉是一個問題，住過台北會館的人都知道，冰箱的那個橡皮圈，都是黴菌。

王定宇指出，第二個原因是，住會館就像大一住宿舍，左右鄰居都是立委，「那你覺得，欸，外面有一個自己的空間，不要說每天都浸在政治裡面」。

王定宇說，大概有這兩個心情，且這又不是什麼大事情，就想說找一個比較便宜的，捷運站比較近的，必要的時候，有時第二天早上七點半要去簽到，待一晚這樣就好了，原始想法就是那麼簡單，而且原來找的地方是別的地方，還不是這次這個地方。

王定宇 冰箱 民進黨

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