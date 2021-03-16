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促轉會再延任1年？藍委：要做什麼 先講清楚

聯合報 / 記者陳熙文周志豪李承穎劉宛琳／台北即時報導
促轉會延長任期1年後將於5月任期屆滿，民進黨立委鄭運鵬上午質詢行政院長蘇貞昌（左）和促轉會主委楊翠（右），蘇貞昌表示應該延續。記者曾吉松／攝影 【作者：曾吉松，日期：2021-03-16，數位典藏序號：20210316104545063】
促轉會延長任期1年後將於5月任期屆滿，民進黨立委鄭運鵬上午質詢行政院長蘇貞昌（左）和促轉會主委楊翠（右），蘇貞昌表示應該延續。記者曾吉松／攝影 【作者：曾吉松，日期：2021-03-16，數位典藏序號：20210316104545063】

促轉會去年延長任期1年，今年5月將屆滿，行政院長蘇貞昌今天表示會支持促轉會延續。民進黨立委蔡易餘主張，應將每次限延長1年改為3年，剛好符合蔡政府執政任期；不過，國民黨立委吳怡玎質疑，促轉會1年預算1.58億元，到底要做什麼要先講清楚，不能一直延長，業務又一直做不完。

非政府組織「台灣民間真相與和解促進會」（真促會）日前曾舉行記者會，呼籲促轉會5月底任期屆滿前，應積極執行法定核心任務，勿抱持「常設化」心態，忽視將轉型正義工作與政府各部會業務嫁接的規畫；並提醒促轉會應承擔法定責任，思考如何結束任期、台灣應如何制度化實踐轉型正義等議題。

但蔡易餘認為，促轉的工作就是要一直持續，還有很多沒完成的任務，若任務回到各部會，恐怕讓促轉任務停擺，因此提出促轉條例修正草案，主張將每次限延長1年改為3年，3年也剛好是蔡政府執政任期，可避免過去每次都只延長1年，讓促轉會經費只能每半年編列，對整體作業會很不方便。

民眾黨立委張其祿則說，促轉會與黨產會有連動，當初是想用黨產會追來的錢來做促轉會經費，但黨產會在訴訟上沒追到多少錢，連動到促轉會沒有錢，導致促轉會成效不彰；促轉會是臨時設置，現在該檢討的是有無把目標使命做出來，是否有真正去除威權體制，「先通盤檢討，再談未來」。

國民黨則認為，促轉會成立近3年來，爭議不少，前任副主委張天欽於2018年縣市長選舉前爆出「東廠說」，最後遭監察院彈劾，已經讓促轉會公信力蕩然無存；去年228事件前夕發表的成果報告，難引起台灣社會共鳴，即便延任1年，轉型正義也未獲廣泛民意認同，二度延任沒必要也無意義。

國民黨強調，促轉會自稱要「處理威權象徵」，但促轉會自身就是威權的代表，如此已經存有既定立場且態度偏頗的單位，還能期待再延任1年後能做出「還原歷史真相」的工作？

促轉會 黨產會

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