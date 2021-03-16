轉讓2百萬劑AZ疫苗給巴拉圭？外交部：非事實

媒體報導，我國同意將和美國談妥的2百萬劑AZ疫苗轉讓給友邦巴拉圭救急，預計15至20日後運抵巴拉圭；外交部今天表示，報導並非事實，我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗。

巴拉圭民眾近日因為不滿政府處理疫情不當，爆發抗爭，要求總統阿布鐸下台，美國國務卿布林肯日前和阿布鐸通話，呼籲巴拉圭持續和台灣等民主夥伴合作。

媒體報導，巴拉圭國家情報部長艾奎諾（Esteban Aquino）日前和我國駐巴拉圭大使韓志正會面，希望我國能提供疫苗及醫療協助，我方已同意將和美國談妥的2百萬劑AZ疫苗轉讓給巴拉圭救急。

外交部發言人歐江安表示，外媒報導台灣向AZ洽購4千萬劑疫苗中將先讓出2百萬劑供巴國先取得，這是錯誤報導，跟台灣買的疫苗轉讓等沒有關聯，報導毫無根據。

歐江安表示，巴拉圭在無法取得足夠疫苗而面臨公衛危機之際，我國基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴國洽購取得疫苗，對巴國正在進行中的交涉談判疫苗事宜，外交部不便評論，但這與台灣向AZ公司已採購的疫苗完全不相干。

歐江安說，巴拉圭是我國南美洲友邦，長期以來兩國在各領域密切合作，政府將持續秉持同舟共濟精神，並在考量我國人防疫需求前提下，在能力範圍內儘量協助我國友邦共同對抗疫情。