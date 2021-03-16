整軍拚連任？江啟臣、李乾龍周五聯名邀黨籍立委餐敘

國民黨主席將改選，表態爭取連任的現任主席江啟臣周五中午將在台北市艋舺大道的凱達大飯店，與黨秘書長李乾龍聯名宴請黨籍立委，再引發聯想，被解讀是要為競選連任提前整軍、爭取支持。但也有黨團人士認為，餐會聯誼性質居多。

江啟臣近日以立法院第三會期開議名義，邀請黨團立委周五中午一同餐敘，餐敘過程，黨部與智庫一級主管也將出席與黨籍立委餐會、交流。相關訊息先在黨團群組中通知，紙本邀請函昨天起也已陸續送到各立委辦公室。

江啟臣已表達爭取連任意願，近日黨團書記長鄭麗文請辭，又一度遭誤會是挺江的黨團內「透明新連線派」與「少康幫」間的鬥爭，江成功勸留鄭後，與李乾龍聯名邀宴黨團立委，也被解讀有重整黨團軍隊向心，為爭取連任主席打底用意。

有黨籍立委表示，立院本會期開議以來，黨團內部紛擾不斷，江啟臣此場餐會，有為這些紛亂畫休止符、打氣的意義；而對有立委身分的江而言，黨團表現一直是他競選連任的戰力櫥窗，周五重整黨團軍隊，當然是對爭取連任加分。

不過，也有黨籍立委認為，江啟臣辦這場餐會，當然與爭取黨團支持有關，這本身就是江的現任優勢，但以目前僅六成多報名情況來看，並不算踴躍，當天最後還是應只是聯誼性質，江辦應在更積極邀約才能達到效果。

有黨團人士則說，黨主席選舉還未進入短兵相接，黨籍立委不會在這時候表態，已有各自支持意向的更不可能因為一場餐會就翻轉，江啟臣邀宴當然是爭取支持，但支持形式可能有很多種，外界無須與主席選舉過度連結。

國民黨目前共有38位立委，截至今晚為止，在黨籍立委群組內「接龍」報名出席周五餐會，包含江啟臣在內已有25位立委，其中這陣子涉入紛擾的當事人，包含鄭麗文、林為洲、李貴敏、翁重鈞、陳以信與賴士葆等立委都已確定報名。

但離島立委陳玉珍、陳雪生，爭取下屆南投縣長提名的許淑華與馬文君，青壯派立委蔣萬安、林奕華與鄭正鈐，因案交保中的立委陳超明、廖國棟，其他原民立委孔文吉、鄭天財，與苗栗縣立委徐志榮、立委葉毓蘭，至目前尚未報名。

有趣的是，立委羅明才雖報名出席餐敘，但也附帶表達只是致意，不會用餐，因為當天在同個餐廳要替立法院前院長王金平慶生，還「歡迎大家一起來」王的慶生宴，在黨籍立委群組公框中公開「攬客」。

江啟臣去年8月21日高雄市長補選敗選後不久，也曾邀宴黨籍立委，感謝輔選辛勞，並重整黨團士氣，但當時最後僅約20位黨籍立委出席，不少人還僅是到場致意就轉進、趕攤，這次報名情況較上次已提升不少。