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蘇嘉全有新動態 當選「台灣綠色立委聯盟」理事長

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府前秘書長、立法院前院長蘇嘉全（左）沉寂多日，最近終於有新動態，本月13日「台灣綠色立委聯盟」新任理事長。圖／取自中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成臉書
總統府前秘書長、立法院前院長蘇嘉全（左）沉寂多日，最近終於有新動態，本月13日「台灣綠色立委聯盟」新任理事長。圖／取自中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成臉書

總統府前秘書長、立法院前院長蘇嘉全沉寂多日，最近終於有新動態。本月13日「台灣綠色立委聯盟」在台北喜來登飯店舉行第六屆第一次會員大會，蘇嘉全經投票後高票當選理事長，從原理事長林佳龍手中交接，副總統賴清德也到場祝賀，場面相當熱絡。

蘇嘉全去年8月因姪子立委蘇震清捲入SOGO案，向蔡英文總統辭去府秘書長獲准，隨後鮮少有公開行程，據身邊友人透露，他平常都在運動健身或爬山。

不過，民進黨人士認為，蘇嘉全仍有一定基層實力，雖最近極為低調，仍被基層視為可戰之將，未來仍是民進黨的一顆活棋。

「台灣綠色立委聯盟」屬於聯誼性質的團體，成員都是卸任民進黨立委。13日在台北喜來登飯店舉辦理監事改選，現場眾星雲集，除賴清德親自到場監交，包括中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成、台灣車輛董事長蔡煌瑯、台灣世曦董座施義芳及全國農業金庫董事長吳明敏等都出席，現場氣氛相當熱鬧。

蘇嘉全 民進黨 賴清德

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