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恐怖巧合！蘇花公路遊覽車撞山壁 同地點11年前翻車釀26死

王定宇同住、顏若芳背鍋 民進黨性平扣分

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
已婚立委王定宇租房，卻由房東顏若芳承擔責任，讓民眾質疑過往高聲倡議進步價值的民進黨。（顏若芳、王定宇臉書）
已婚立委王定宇租房，卻由房東顏若芳承擔責任，讓民眾質疑過往高聲倡議進步價值的民進黨。（顏若芳、王定宇臉書）

民進黨立委王定宇近日遭爆料與民進黨發言人顏若芳租房子且同居，但多日以來不見王定宇對此事道歉，還理直氣壯發文辯稱自己沒有假打卡。反觀顏若芳在15日發文表示，將停止對外發言工作，也表示很抱歉對社會大眾造成困擾。與綠營親近的媒體也不見相關報導，都令外界對於民進黨過往提倡進步、性平的主張搖頭。

王定宇近日遭到周刊爆料，以每月8000元的價格，向顏若芳分租住處一間房間。當事人原本異口同聲表示，僅單純租屋關係，王定宇也表示老婆知情。但隨著外界質疑為何不住立委會館，以及王定宇臉書貼文遭眼尖網友發現，打卡時間並非在貼文中的台北火車站，使得外界益發懷疑2人關係不單純。

王定宇在臉書上又另外發文，對於質疑他假打卡的聲浪回擊。他還高調放話表示，「不知道的可以溝通，刻意毀謗的就好自為之。」而他之後幾日並未在對此議題表態，許多較親近綠營的媒體也未報導有關2人的新聞。反觀顏若芳卻在15日發文表示，為個人的私事影響公務向大家道歉，近日將不對外進行發言工作。

她在臉書貼文表示，這幾天因為個人的事情，讓很多關心她的人擔心了，對於私事造成公眾資源浪費討論，她深感到抱歉，自己近期也會沉潛檢討。反觀已經是已婚之夫的王定宇，現在卻還好端端、若無其事的工作，這些難道民眾都不會看在眼裡嗎？

從過去內閣官員僅任命2名女性，到前總統府發言人丁允恭傳出緋聞，遭到監察院調查，還有近期的王定宇事件，都讓民眾懷疑，過去高喊進步價值、性別平等的民進黨到哪裡去了？無巧不巧，與綠營關係較好的媒體也不見此事的報導，難道這些真的只是偶然的巧合嗎？

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王定宇 顏若芳 民進黨

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