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確定了！行政院證實：若促轉會報請延長 有支持的必要

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
促轉會。報系資料照
促轉會。報系資料照

促進轉型正義委員會今年有望二度延任，行政院表示，基於轉型正義相關任務仍要持續落實執行，「如經促轉會報請應有再予以支持延長的必要」，期盼促轉會接下來除了要精進、強化原來的任務外，另就促轉會的組織轉型及核心任務等事項也加以全盤檢視，如有修法必要，適時妥為準備並研擬草案。

促轉會自2018年5月成立，依「促轉條例」規範為2年的階段性任務機關，但也有但書，若未能如期完成條例規定應推動的開放政治檔案、清除威權象徵等事項，得報請行政院長延長任期，每次以1年為限，去年5月促轉會已報請政院延長1年，今年5月將屆期。

行政院長蘇貞昌今在立法院答詢時表示，幾十年的威權統治，不可能促轉會2、3年間就能做完任務，應該多支持促轉會延續，而且促轉會延續任務從規畫到執行都要更充實。行政院政務委員兼發言人羅秉成剛補充指出，基於轉型正義相關任務仍要持續落實執行，如經促轉會報請應有再予以支持延長的必要。

羅秉成說，期盼促轉會接下來除了要精進、強化原來的任務外，也可審酌委員及相關意見，妥為評估、硏擬，建構促進轉型正義的法制工程，不僅權利回復條例草案要繼續推動立法，就促轉會的組織轉型及核心任務等事項也加以全盤檢視，如有修法必要，適時妥為準備並研擬草案。

據了解，所謂修法必要係指促轉會原則是規畫型機關，如果之後有權利回覆的作為，例如補償等執行，就並非促轉會法定權責，因此請促轉會討論組織轉型規畫。

羅秉成表示，轉型正義並不只是促轉會一個單位的事，後續促轉會就已有所規畫的事項，可以協調相關部會配合辦理，因為轉型正義的工作是政府的重要施政目標，需要政府團隊一起協力達成。

促轉會 轉型正義 行政院

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