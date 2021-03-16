反萊豬公投通過就下台？ 陳時中：不會，除非這判斷錯誤

衛福部長陳時中今天被問到，若反對萊豬進口公投最後結果是通過時，會不會因此下台？陳時中說，衛福部是科學單位，若能證明萊劑在安全容許量下是不安全的，政策是對還是錯，用科學證據證明，他不會因為投票結果下台，會在科學證據判斷錯誤下台。

國民黨立委鄭麗文今天質詢時表示，公投是民主政治的極致表現，今年8月可能有4個公投，但公投內容政府的政策和民意意見不同，她問行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、陳時中及農委會主委陳吉仲，若公投結果和政策相違背，會不會因此下台？

蘇貞昌說，那些是政策公投，不是政治公投，所有政策都見仁見智，會有不同聲音的表達，政府會就政策來進行。鄭麗文追問，是否支持核四、進口萊豬、三接站蓋在藻礁上？蘇貞昌說，政府一直往非核家園努力，萊豬的部分也跟國人報告，在安全容許值以下都是安全的，政策也已宣布，至於三接站，正在進行。

王美花被問到若反萊豬和藻礁公投通過時表示，經濟部長是政治任命、「長官的指示」，「若長官請我們繼續工作，我們就為人民工作；要我們離開，我們就離開」，事務官有保障，而政務官聽長官的意見。

農委會主委陳吉仲說，農委會主要維護所有養豬農民權益，不管萊豬公投通不通過，至少在產業競爭永續提升，賣到全世界，不管公投最後結果如何，他希望養豬產業永續經營，更何況現在萊豬儀表板顯示沒有任何萊豬進來。