網路充斥賭博暗示廣告 徐國勇：已列查緝重點

網路平台上近來充斥疑似教唆民眾賭博，甚至吸引資金幫忙下注運彩的數位廣告。內政部長徐國勇表示，這已被刑事警察局列為重點查緝工作之一，現在正在做情資搜集，若發現有賭博事實，甚至教唆犯罪，就會來處理、執行。

立法院今繼續進行總質詢。民進黨立委林俊憲在質詢時指出，近來網路上充斥暗示性廣告，吸引民眾加入社團，會報明牌給大家，暗示只要跟著社團的建議賭，就會發大財。他表示，像這樣的廣告，引誘民眾參與賭博，引發很大的民怨，但似乎無法可管。

對此，徐國勇表示，過農曆年的時候，確實出現很多相關廣告，內政部警政署已在加強情資的佈建，會根據這些情資去做相關的執行，也會與地檢署、檢察官來偵辦，同時也會從各項金流去阻斷它，而刑事警察局也列為重點查緝的工作。他並指出，內政部警政署能夠執行的部分，已經全面在啟動，「警察會主動偵辦」。

不過，林俊憲則說，這與他跟警政署所取得的回答不一樣。他指出，警政署向他回答，這是廣告的自由，須有人受害，產生受害者，才有權去偵辦。

徐國勇也坦言，這樣的廣告都是暗示性的，如果明講賭博，就可用社福法去處理，甚至是教唆犯罪，就能去執行。他表示，警政署一樣會來處理，事實上也在處理。

林俊憲則表示，公平會處分不實廣告，有74%都來自數位廣告，這些廣告都遊走在法律邊緣，要求政府儘速建立一個平台，來做處理。徐國勇則回應，還要從教育宣傳下手。林俊憲則批評，這是把責任推給被害者。