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賴清德呼籲支持愛肯樂活工場 讓自閉症者生活安穩成長

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午參訪「財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午參訪「財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午參訪「財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場」，肯定愛肯樂活工場的專業，培養學員工作的能力，也在過程中建立起互動的感情；他呼籲國人一起支持學員們的產品，「大家每多出一分力量，他們的生活就多一分安穩，就能夠繼續成長。」

賴清德抵達後，先聽取自閉兒社會福利基金會副執行長陳翔宇簡報該會服務項目及愛肯樂活工場的工作訓練、流程設計等；賴清德也體驗饅頭製作過程，包括壓麵、切割及整形，並親切與學員們互動對談。

賴清德提到，自閉症的孩子在生理上，對感官刺激的接收異於常人，有時候反應比較小、比較少，而且對特定項目沒有感覺，因此語言的表達能力及掌握受到影響，在這種狀況之下，要建立起互動的感情會比較困難，也常常會有固著式、重複性的行為，所以一個家庭如果沒有專業、時間及耐心，其實沒有辦法照顧這樣的孩子。

賴清德指出，愛肯樂活工場非常專業，分析每一個工作的細節，針對輔具進行各種安全測試，並根據受聘僱學員的特性，分配不同的工作及給予指導，經由工作讓學員們瞭解到工作的意識、對工作的態度，也培養了工作的能力，並在過程中建立起互動的感情，這些都是長期經由工作等職能治療建立起來的能力。

賴清德說，愛肯樂活工場不僅是一個工場，提供學員們穩定的就業機會，不至於對家庭造成負擔，也讓學員們可以有固定的生活及成長，愛肯樂活工場就是學員們的家。

賴清德表示，政府關心身心障礙兒，但政府的能力還是有局限性，非常需要基金會共同努力，一起合作照顧需要幫助的身心障礙及弱勢者；他也呼籲國人支持自閉兒社會福利基金會及愛肯樂活工場的產品，不僅有販售饅頭，也因應不同的節日，販售不同的禮盒，「大家每多出一分力量，他們的生活就多一分安穩，就能夠繼續成長。」

賴清德 自閉

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