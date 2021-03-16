工輔法承諾跳票？政院：加強督導協助地方政府儘速執行

「工廠管理輔導法」3月20日上路滿周年，環團今質疑，行政院宣稱修法後全面納管、即報即拆，中央可代行斷水斷電，但至今僅拆4家違規使用農地的工廠，「即報即拆」承諾跳票。行政院則表示，去年至今經濟部交付地方政府優先查報分別為700餘家以及113家，中央加強督導並協助地方政府儘速執行。

地球公民基金會、彰化縣環境保護保護聯盟等今在行政院前開記者會指出，行政院宣稱，工廠管理輔導法修法後可全面納管、即報即拆，中央可代行斷水斷電，但上路至今近1年，僅拆4家違規使用農地的工廠，「即報即拆」也跳票，要求行政院成立「跨部會新增農地違章拆除」專案小組，協助地方政府解決人力等問題，並建立中央、地方聯合拆除農地違章SOP。

行政院政務委員發言人羅秉成則表示，為使土地得到保護，環境得以永續發展，政府除持續查處違章工廠並依法執行停止供水、停止供電或拆除等行政措施外，部會也已整理優先查處名單供地方政府據以執行，包含2020年經濟部交付地方政府優先查報700多家，已查處新增318家；2021年初再交付地方政府優先查報113家，已處停工或歇業30家。

羅秉成說，政府也從源頭管制農地用電、縮短違規查處時程、修訂裁罰基準，並加速停供水電等行政措施，加強督導並協助地方政府儘速執行。