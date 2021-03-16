快訊

宅神爆料！顏若芳因為「這個原因」 決定以身相許王定宇

又是主動脈剝離！深夜運動暈倒 凱渥23歲男模驚傳猝逝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視察立法院垃圾分類引議 游錫堃：管大事從小處著手

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院長游錫堃（左）下午排定巡視立法院內垃圾分類情形。記者曾學仁／攝影
立法院長游錫堃（左）下午排定巡視立法院內垃圾分類情形。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌今率內閣團隊施政報告並備詢。立法院游錫堃今下午則排定巡視院內垃圾分類情形，院會改由副院長蔡其昌主持，引發熱議。游錫堃受訪時表示，垃圾分類本是平常的事，不求外人知道，他也不是要什麼政績、功勞，原定的不公開行程也因被報導後，今日巡視草草結束。

游錫堃說，在2、3個月前院務會議提及，為配合中央環保政策，落實垃圾分類、資源回收，請總務處安排帶他來看實施情形，後來因為過年延後安排，不知道為何變成公開行程。

他說，立法院是憲政機關，應該做人民表率，他是希望大家做得更好，工欲善其事，必先利其器，垃圾分類每個家裡早就在做，他無意凸顯此事，只是院內可能做到98%，他希望能做更好，百分百落實。

游錫堃表示，有人會覺得立法院長有必要管這些嗎？但老子說「無為而治」，道德經提到，「圖難於其易，爲大於其細。天下難事必作於易，天下大事必作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大。」他認為，意思是指很多大事不必有太多作為，但老子說從政者應該從小處著手。

游錫堃說，為了讓國家更好，大事固然要管，但從小處著手，「不為大故能成其大。」垃圾分類本身就非常重要，友善地球，做好環保，對國家有利、對人類有利，對世界都有利。至於被批評是否覺得委屈？他則笑說，沒有啦，要感謝大家，他在當宜蘭縣長時就是環保立縣對環保、文化非常重視。

游錫堃一行人從2樓辦公處所外的垃圾分類巡視，一路轉往位在青島東路側的廢棄物回收區，簡單聆聽總務處說明後便表示，因行程被公開，院內早就準備好，再看下去也沒有意義，等下次沒準備的時候他會再來看。

立法院長游錫堃（左）今下午則排定巡視院內垃圾分類情形。記者鄭媁／攝影
立法院長游錫堃（左）今下午則排定巡視院內垃圾分類情形。記者鄭媁／攝影
立法院長游錫堃（右）今下午則排定巡視院內垃圾分類情形。記者鄭媁／攝影
立法院長游錫堃（右）今下午則排定巡視院內垃圾分類情形。記者鄭媁／攝影
立法院長游錫堃（中）下午排定巡視院內垃圾分類情形。記者曾學仁／攝影
立法院長游錫堃（中）下午排定巡視院內垃圾分類情形。記者曾學仁／攝影

游錫堃 垃圾分類 立法院

延伸閱讀

游錫堃考察立院垃圾分類遭質疑 綠委：被人歪樓抹黑

游錫堃：落實開放國會行動方案 方便人民參與

開議巡視垃圾分類遭批沒事幹 游錫堃：不影響主持議事

黃國書揮毫辦展 蘇貞昌游錫堃讚筆法漂亮

相關新聞

宅神爆料：顏若芳因為這個原因決定以身相許王定宇

立委王定宇爆出與黨發言人顏若芳「同居門」風波，王神隱多日昨天終於出面，表示不會再租房子，還對媒體稱「8000元嫌貴」，引...

鳳梨禁令仍無轉圜 農糧署：台糖減種338公頃、農民轉種

中國三月對台灣下鳳梨禁令，至今沒有轉圜跡象，外界擔心變成常態導致鳳梨產銷出問題，農糧署長胡忠一今天表示，已經跟台糖溝通原...

工輔法承諾跳票？政院：加強督導協助地方政府儘速執行

「工廠管理輔導法」3月20日上路滿周年，環團今質疑，行政院宣稱修法後全面納管、即報即拆，中央可代行斷水斷電，但至今僅拆4...

視察立法院垃圾分類引議 游錫堃：管大事從小處著手

行政院長蘇貞昌今率內閣團隊施政報告並備詢。立法院長游錫堃今下午則排定巡視院內垃圾分類情形，院會改由副院長蔡其昌主持，引發...

中國阻法議員訪台 府：習近平不是說不要恃強凌弱

中國駐法大使盧沙野致函法國參議院友台小組主席李察，要求他取消訪台團。總統府發言人張惇涵今天回應，國際社會不會認同戰狼外交...

中油三接的前世今生：昔日黑金黨產象徵 如今成非核家園希望

中油第三天然氣接收站引發的護藻礁公投持續延燒，民進黨政府口徑一致，表示三接如果喊卡，減煤成果將走回頭路，將此案與非核家園掛勾，三接計畫儼然成了民進黨的廢核保證。回顧歷史，三接預定地「觀塘工業區」原本持有者，是民進黨口中「債留台灣、錢進大陸」的前東帝士總裁陳由豪成立的東鼎公司，原本要蓋接收站的，就是東鼎。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。