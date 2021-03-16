視察立法院垃圾分類引議 游錫堃：管大事從小處著手

行政院長蘇貞昌今率內閣團隊施政報告並備詢。立法院長游錫堃今下午則排定巡視院內垃圾分類情形，院會改由副院長蔡其昌主持，引發熱議。游錫堃受訪時表示，垃圾分類本是平常的事，不求外人知道，他也不是要什麼政績、功勞，原定的不公開行程也因被報導後，今日巡視草草結束。

游錫堃說，在2、3個月前院務會議提及，為配合中央環保政策，落實垃圾分類、資源回收，請總務處安排帶他來看實施情形，後來因為過年延後安排，不知道為何變成公開行程。

他說，立法院是憲政機關，應該做人民表率，他是希望大家做得更好，工欲善其事，必先利其器，垃圾分類每個家裡早就在做，他無意凸顯此事，只是院內可能做到98%，他希望能做更好，百分百落實。

游錫堃表示，有人會覺得立法院長有必要管這些嗎？但老子說「無為而治」，道德經提到，「圖難於其易，爲大於其細。天下難事必作於易，天下大事必作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大。」他認為，意思是指很多大事不必有太多作為，但老子說從政者應該從小處著手。

游錫堃說，為了讓國家更好，大事固然要管，但從小處著手，「不為大故能成其大。」垃圾分類本身就非常重要，友善地球，做好環保，對國家有利、對人類有利，對世界都有利。至於被批評是否覺得委屈？他則笑說，沒有啦，要感謝大家，他在當宜蘭縣長時就是環保立縣對環保、文化非常重視。