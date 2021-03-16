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宅神爆料！顏若芳因為「這個原因」 決定以身相許王定宇

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宅神爆料：顏若芳因為這個原因決定以身相許王定宇

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
「宅神」朱學恆。聯合報系資料照
「宅神」朱學恆。聯合報系資料照

立委王定宇爆出與黨發言人顏若芳「同居門」風波，王神隱多日昨天終於出面，表示不會再租房子，還對媒體稱「8000元嫌貴」，引發網路上另一波討論，而宅神朱學恆昨天則在政論節目中爆料，指顏的前老闆親口對他說，顏本來就很崇拜王定宇，加上王一再幫她，顏才決定以身相許，如今卻被說是「以8000元很貴的租金硬要租房子給他的壞房東」，情何以堪，更何況8000元只有市場行情的一半。

朱學恆昨天在「新聞大白話」節目中表示，王定宇應該要給社會一個交待，不是有沒有外遇、有沒有性行為，而是怎麼可以欺負一個小17歲的房東，8000元租房還被嫌貴，事實上已經低於行情至少一半，還附早餐、附接送，竟然還被嫌。

朱學恆表示，租房子合約一般是一年，王只租半年就不租，還公開嫌貴，並說「租跟不租老婆都知道」，租約在哪裡？有就拿出來，哪一個房東可以讓你說退就退，押金兩個月有沒有賠，「就算我把鬼話當真」，王定宇欺負一個小房東，實在不應該，小女生好不容易買一個房子，想分租找人分擔房貸，如今說退就退，根本就是欺負人。

朱強調「就算我蠢的像豬」，相信王定宇的公開說明，王有沒有向顏道歉？好心分租給一個胖呼呼、臭兮兮的中年大叔，又拖累人家陷入桃色風波裡，王有沒有跟人家道歉？真是既不仁又不義、又不符商業規範。

節目中另一位來賓名嘴黃暐瀚則表示，如果他是王定宇，不可能道歉，「不打顏若芳就算不錯了」，因為照王定宇的說法，王是好心給面子租顏的房子，如今顏卻害他陷入風暴，還要躲一周，根本就是顏的錯。

黃暐瀚表示，如果8000元嫌貴，為何還要租房子，立法院根本就有提供委員住處，立委搭高鐵也是國家付錢；如果租房子的說法是假的，王處理的態度對太太、對顏都很殘忍，節目主持人錢怡君也表示，如今太太與顏都未出面一起說明，顯見事情還沒有喬好。

朱學恆在節目中表示，顏若芳的前老闆有授權自己可以引用其說的話，這個前老闆不是簡余晏，是更之前的老闆，前老闆稱顏若芳在2018年意外落選台北市議員，低調過一段時間，王替她爭取當黨發言人，後來新潮流又要鬥她，王衝冠一怒為紅顏，前老闆親口說顏「感激涕淋決定以身相許」，傳統女人常會如此，英雄救美然後美人以身相許，顏本來就崇拜王，只是改變感情性質。

王定宇 顏若芳 房東

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