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參拜天母三玉宮 蔡英文正式響應「愛瑤令」挺吳思瑤

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統上午到天母三玉宮參拜，祈求風調雨順，也主持揭匾儀式，廟方還準備了一千顆鳳梨送給民眾，吸引許多民眾大排長龍。記者邱德祥／攝影
蔡英文總統上午到天母三玉宮參拜，祈求風調雨順，也主持揭匾儀式，廟方還準備了一千顆鳳梨送給民眾，吸引許多民眾大排長龍。記者邱德祥／攝影

民進黨立委吳思瑤因支持政府美豬進口政策遭國民黨發起罷免，民進黨上下最近發起「愛瑤令」力挺吳思瑤，蔡英文總統今天藉由參拜天母三玉宮場合與吳思瑤同台，也正式響應「愛瑤令」，請大家支持正能量的好立委。

蔡總統今天到天母三玉宮參加「天母水道祭」，現場參拜並還願，她曾在2019年11月到此地參拜，今天再次感謝神明保佑她連任成功。現場包括國策顧問黃承國、台北市政府副市長蔡炳坤及三玉宮主委莊千鑫等也一同現身。

蔡總統致詞時表示，今天很高興來到三玉宮，感謝神明保佑。2019年她曾來到這裡，當時有很多鄉親為她加油打氣，讓她感到相當溫暖。今天也是一年一度的天母水道祭，這段時間水情比較緊張，珍惜水資源變成一項很重要的社會運動。對於公民團體及民眾一起推動珍惜水資源的社會運動，她表達由衷謝意。

蔡總統表示，天母是一個具有很強社區感的地方，社區裡的人都非常團結，非常鼓勵公民運動。她強調，大家很團結，有一個優質努力、常常和大家在一起的立委就很重要，「思瑤近來比較辛苦，有一些政治壓力，但我們思瑤不怕，有大家給她支持鼓勵，思瑤就有信心，今天來也要頒『愛瑤令』，愛瑤令來了。」

蔡總統也說，吳思瑤曾經送給她一本書，叫做「Real Local在地北投天母」，封面就是三玉宮，當時是在三玉宮送給她，特別有意義。很多地方建設，吳思瑤都非常積極投入，包括爭取新北投火車站回故鄉及推動「讀樂樂公園圖書館計畫」，都是和大家一起完成的事情。隨後，蔡總統也與現場貴賓及廟方一同為「澤惠民安」匾額揭匾，祝願風調雨順、國泰民安。

吳思瑤 民進黨 北投

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