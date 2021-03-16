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藍委籲設海淡廠供竹科用水 王美花：確實有規畫

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
我國近期水情吃緊，面對竹科廠商擔憂缺水，各公司開始都自請水車載水。本報資料照片，記者陳正興／攝影
我國近期水情吃緊，面對竹科廠商擔憂缺水，各公司開始都自請水車載水。本報資料照片，記者陳正興／攝影

水情嚴峻，國民黨立委林思銘今天在立法院總質詢時詢問，未來是否考慮規畫海水淡化機制，作為竹科廠區用水，讓民生及農業灌溉用水能回歸正常。經濟部長王美花答詢，未來確實想在新竹地區規畫長期海淡廠，可能是以專管方式供應。

台灣面臨56年以來最嚴峻旱象，科技廠擔憂缺水影響產能。王美花日前表示，除了鑿井外，相關備援調度同時進行，包括桃竹管線、新竹海水淡化廠、抗旱水井等多管齊下。

蘇貞昌今天率內閣成員赴立法院進行施政報告並備詢。蘇貞昌表示，目前水情非常嚴峻，新竹更是困難，「老天爺沒給水，實在無奈，」政府一再緊盯，除了調度水源，也呼籲大眾節約用水。幸好政府超前部署，現在每天從石門水庫20萬噸調水支援新竹。

林思銘指出，目前寶一、寶二水庫蓄水量僅剩一至二成，長期不下雨，他非常擔心竹科無水可用。蘇揆之前說，新竹17口備援水井，自去年起就已供水543萬噸，甚至比目前寶山、寶二水庫總庫容487萬噸還要多；但實際上，目前一口井只能提供18噸水，17口井一天只能提供306噸水，為何落差這麼大？

林思銘也說，竹科產值一年高達1兆元，園區廠家超過580家，是否考慮用海水淡化機制作為廠區用水，以使用者付費概念，讓民生及農業灌溉用水能回歸正常？

王美花表示，目前在新竹設制的是臨時機組，政府用最快時間合併入自來水系統，未來確實在新竹地區想規畫長期海淡廠，到時有可能是專管供應，因為要快速聯通增加用水量，做法確實不同，未來海淡廠確實會朝林思銘說的去調整政策。

新竹 石門水庫 王美花

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