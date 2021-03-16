玉米旱災補助拖5個月 農委會：再兩周時間解決

台灣遭逢56年來最嚴重旱災，農業因停灌損失嚴重，嘉義縣玉米田也災情慘重，但農委會原去年10月就宣稱將給予農民補助金，至今仍無下文。農委會主委陳吉仲今在立院答覆國民黨立委翁重鈞質詢時承諾，希望再給兩周時間解決。

立法院院會今繼續進行施政報告總質詢。陳吉仲答詢時坦言，去年沒有雨水時，就宣布要給玉米農補助，但後來適用天然災害救助時，公務人員發覺認定上有很多問題，可能要用其他產業輔導措施；陳說，只要同仁簽得出來，他會立即批核，但如果既有規定走不動，會趕快想辦法解決。

行政院長蘇貞昌表示，絕對不能讓農民因為天災承擔損害，政府一定要照顧到夠；如果現在辦法有不完整的地方，公務員不敢簽，當長官的來想辦法；現在是普遍性有這個現象，怎樣幫農民解決問題，農委會會盡快答覆，「對做事人不會虧待」。

翁重鈞也關心目前鳳梨外銷因大陸拒絕進口，導致削價競爭問題。陳吉仲坦言，外銷一開始確實有削價競爭，但一周前已發文外銷業者，如果要領農委會獎勵，一定要以產地價格每公斤21元以上銷售，這樣就不會削價。

陳吉仲說，鳳梨現在還沒大出，現在訂單到6月都可以出貨，1.9萬噸以外銷為主鳳梨，只要拉得出去，價錢一定賣很好；陳舉例，今年外銷賣日本最好，其他就是新加玻與香港，都是高端市場，價錢都會維持不錯。

陳吉仲更提到，日本有幾個很大的水果通路商近日與農委會討論，認為現在是很好的水果外銷時刻，可趁這個時候把大量水果銷往日本，不只鳳梨。

蘇貞昌則批評，大陸如果真的檢查出台灣鳳梨有介殼蟲就直接講，照國際貿易規定來談；就算真有蟲害，全部退較違背國際慣例，「突襲式比較不好，憤慨在這裏」。