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總統府：蔡英文與王文淵討論中部減空汙 與三接無關

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。記者丘采薇／攝影
總統府發言人張惇涵。記者丘采薇／攝影

對於雲林縣政府公開反對第三天然氣接收站設在麥寮，總統府發言人張惇涵今天再度重申，蔡英文總統在3月2日接見八大工商團體時，確實有向台塑集團總裁王文淵關心，麥寮火力發電廠能不能轉成燃氣，這樣中部可以有效減煤、減空汙，這是關於中部減煤、減空汙的討論，和第三接收站沒關聯性。他也再次強調，雲林麥寮距離目前三接預定地桃園大潭超過180公里，距離非常遙遠，且麥寮火力發電廠轉為燃氣，還要經過環評程序、地方民意及地方政府支持，時間至少預估要6年，趕不及2022年要供氣的三接。

對於有傳言指出政府希望用麥寮替代大潭，張惇涵說，麥寮距離大潭太遙遠，工程難度高，且無法解決南電北送問題，加上時程來不及，因此麥寮不會是大潭三接的替代方案。

張惇涵說，麥寮火力發電廠由煤轉氣，已經討論幾年了，如果台塑企業有意願推動，對於減煤、減空汙有好處，對於北電北用，中電中用，南電南用的區域均衡政策，也是好事，重點是可以減少中部空汙，因此如果台塑有意願推動，政府樂觀其成，也願意一起推動。

至於有報導指出，經濟部長王美花因為王文淵願意推動麥寮火力發電廠由煤轉氣，與過去經濟部評估不同，還被蔡總統罵？張惇涵說，相關報導都是匿名指出訊息，他可以公開地講，完全沒有王美花被罵這件事，能源政策從蔡總統在野時期推出的十年政綱，到現在執政，都是非常的國家發展政策，因此會邀集各部會討論，會關心進度，「所以會議我都在場，王美花沒有被唸，也沒有被罵。」

至於是否有其他方案可以替代目前大潭建三接？張惇涵說，關於第三接收站的替代方案，各界有討論，但現在最重要是供氣時間，三接預計2022年底供氣，供氣時間攸關台灣能源轉型發展，在未來一段時間，可以進行深入交流和討論，目前三接在供氣時程上，是最符合能源轉型的方案。

張惇涵 火力發電廠 王美花

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