嘉義擬推動科學園區 經濟部：評估再蓋一個海淡廠支援
台灣科學園區林立，嘉義縣也評估推動興建，但水源是重大問題。經濟部長王美花上午在答覆國民黨立委翁重鈞質詢時表示，未來科學園區再評估時，會同步盤點水源，目前計畫嘉義要再蓋一個海淡廠，枯水期就有一個備援水源可以用。
行政院長蘇貞昌今率內閣閣員赴立院備詢。王美花答覆翁重鈞，目前含中埔產業園區、水上產業園區，整個嘉義一天需要35萬噸水，但目前一天已可提供36萬噸水，供水設計規模暫時無虞。
行政院長蘇貞昌表示，台灣西部科技廊帶，目前僅剩下嘉義、屏東未發展，外商一直投資，台灣一直發展，嘉義不能輸；要讓嘉義發展起來，水、電要顧到。
蘇貞昌說，今年缺水情形是56年第一次，水的改善方案現在已整套在進行；前瞻預算也早在3年前就開始，不然更慘。
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