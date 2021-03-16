陸施壓要法議員取消訪台行 外交部：強烈譴責

中國駐法國大使盧沙野致函法參議院友台小組主席李察（Alain Richard），要求取消正在組織的國會訪台團；外交部今天表示，台法國會互訪慣例行之有年，中方無權置喙，對李察在防疫無虞下率團訪問台灣的規劃，我國政府表達熱烈歡迎之意。

法國媒體「字母A」15日報導，法國參議院友台小組正在籌備今年夏天的國會訪台團，盧沙野在網站上得知後，2月18日致函李察，他譴責這趟行程，表示會威脅北京與台北間的現狀，也會向台獨勢力送出錯誤訊息。

外交部歐洲司副司長陳詠韶今天在例行記者會上表示，盧沙野月前致函李察，威脅要求取消訪台規劃且不應與台灣進行任何形式的官方接觸，信函措詞蠻橫無禮，外交部對此予以強烈譴責。

陳詠韶表示，中國政府無所不用其極打壓台灣及我國友人，只會引起台灣人民對中國更深反感。在過去幾年兩岸關係背向而行，中國外交部門的戰狼行徑，就是最重要的原因。

陳詠韶說，李察曾於1997年至2002年擔任法國國防部長，為資深參議員，極受各界敬重，他友台立場堅定，曾於2015年、2018年率團訪台，致力深化台法合作交流，我駐法國代表吳志中接受媒體訪問時已明確表達，我國為主權獨立國家，自然有權利與各國國會議員交往。

陳詠韶表示，中國政府及其外交人員公然施壓其他主權國家的民意代表，企圖干預並威脅恐嚇，中國戰狼外交的作為相信均都無法被文明法治國家所接受，也應遭到國際輿論的譴責，我國呼籲國際社會正視中國政府的野蠻行徑及打壓台灣的意圖，並發揮道德勇氣抗拒中方不當干預。