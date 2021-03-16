呼叫女權鬥士！民眾黨發言人要范雲對王定宇評評理

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳同居事件延燒，各界均對該事件提出不少質疑，但綠委皆相當低調。民眾黨發言人楊寶楨就在長期關注女權的綠委范雲臉書留言，「引發爭議後，顏若芳發言人自請處分，王定宇持續他的立委工作，難道只有女方需要擔責任嗎？面對貴黨黨內如此不平等的現象，譽為女權鬥士的范雲委員，您都不需要出來評評理嗎」？

楊寶楨也在臉書表示，顏若芳目前已暫停發言工作，但引發爭議後，要檢討的、要負責的，難道只有女方嗎？楊說，男方還可以若無其事地繼續發臉書、視訊上政論節目、進行公開視訊會議、到立院委員會質詢，如此雲淡風輕、臉不紅氣不喘地受訪，甚至嫌8000元房租太貴，女方情何以堪。