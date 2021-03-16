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呼叫女權鬥士！民眾黨發言人要范雲對王定宇評評理
民進黨立委王定宇與發言人顏若芳同居事件延燒，各界均對該事件提出不少質疑，但綠委皆相當低調。民眾黨發言人楊寶楨就在長期關注女權的綠委范雲臉書留言，「引發爭議後，顏若芳發言人自請處分，王定宇持續他的立委工作，難道只有女方需要擔責任嗎？面對貴黨黨內如此不平等的現象，譽為女權鬥士的范雲委員，您都不需要出來評評理嗎」？
楊寶楨也在臉書表示，顏若芳目前已暫停發言工作，但引發爭議後，要檢討的、要負責的，難道只有女方嗎？楊說，男方還可以若無其事地繼續發臉書、視訊上政論節目、進行公開視訊會議、到立院委員會質詢，如此雲淡風輕、臉不紅氣不喘地受訪，甚至嫌8000元房租太貴，女方情何以堪。
楊寶楨質疑，范雲、民進黨婦女部，都不用出來說點什麼嗎？這簡直是碰到綠的就轉彎，「謝謝王定宇教會我們的事，臉皮厚到底，就贏了」。
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