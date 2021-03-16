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甜心大戰 林穎孟批挺核 徐巧芯嗆：沒助理說我假面甜心

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
林穎孟今天在臉書提到，國民黨許多政治人物都不負責任，其中也點名徐巧芯。圖／引用自林穎孟臉書
林穎孟今天在臉書提到，國民黨許多政治人物都不負責任，其中也點名徐巧芯。圖／引用自林穎孟臉書

台北市議員林穎孟批前總統馬英九、新北市長侯友宜、北市議員徐巧芯及資深媒體人趙少康，面對嚴肅國家安全、能源電力問題，一個比一個不負責任。遭北市議員徐巧芯反酸林穎孟，哏圖「照片很可愛，不過妳助理勞資糾紛處理好了沒？」徐巧芯還酸度破表嗆「至少我不會一邊說自己好支持勞權，結果聘用的助理都說我是假面甜心。」

林穎孟今天在臉書提到，國民黨許多政治人物都不負責任，其中也點名徐巧芯，表示徐相信部份擁核人士的說法，認為核廢料安全就可以放自己家。林穎孟說，就算核廢料再安全，也不可能放在任何一個人的家中，因為就算足夠安全措施，一旦屋主搬家、死亡，這些核廢料就可能暴露在無法被管理的狀況下，造成新的風險。林批評，毫不考慮長期風險的徐巧芯，是徹底的不負責任。

徐巧芯則反嗆，挺核、反核有各自的論述，八月上街投票就是了。徐也酸林穎孟，至少她不會一面說支持勞工權益，一面打壓助理，要求員工超時加班也沒加班費、不按時繳交員工的勞健保、不給自己支持的七天假、在勞資協議期間資遣員工。

徐巧芯說，自己支持的立場就要勇於面對，她支持以核養綠、核能做為國基載電力，她會大聲說、大方面對，更誠實交代自己的主張，這也是一個政治人物最基本應該做到的。徐酸，千萬不要像某些小黨對於萊豬釋憲，既不敢支持又不敢反對，最後一群人偷偷落跑喔。

徐巧芯更狂酸，「至少我不會一邊說自己好支持勞權，但結果我聘用的助理都說我是假面甜心。」

徐巧芯今天說，挺核、反核有各自的論述，八月上街投票就是了。徐也酸林穎孟，至少不會一面說支持勞工權益，一面打壓助理。圖／截自徐巧芯臉書
徐巧芯今天說，挺核、反核有各自的論述，八月上街投票就是了。徐也酸林穎孟，至少不會一面說支持勞工權益，一面打壓助理。圖／截自徐巧芯臉書

徐巧芯 林穎孟

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