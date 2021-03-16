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YouTube政治人物瀏覽量 韓國瑜居冠、柯文哲第二

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
根據YouTube近一個月來瀏覽率統計，高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」，穩居冠軍寶座，第二名則是被外界質疑聲亮下滑的台北市長柯文哲。報系資料照
根據YouTube近一個月來瀏覽率統計，高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」，穩居冠軍寶座，第二名則是被外界質疑聲亮下滑的台北市長柯文哲。報系資料照

國民黨主席選戰白熱化，近來除各方黨主席民調外，藍綠政治人物的聲量也備受矚目。根據YouTube近一個月來瀏覽率統計，高雄市前市長韓國瑜的「韓先生來敲門」，穩居冠軍寶座，其發布的6部影片觀看次數約142萬6195次。第二名則是被外界質疑聲亮下滑的台北市長柯文哲，3部影片也有22萬3606次觀看數。

第三名則是蔡英文總統，共發布4部影片，觀看次數共約17萬8711次；第四名是國民黨主席江啟臣，共發布5部影片，觀看次數共約1萬4849次；第五名是行政院長蘇貞昌，共發布11部影片，觀看次數共約1萬4810次；第六名是新北市長侯友宜，共發布6部影片，觀看次數共約3932次。

此外，柯文哲除了發布3部影片外，另外還發出3篇社群照片文字稿來增加TA黏著度及互動，約7600次按讚和300則留言。

黨內人士分析，來自各方的民調數據，都具有參考價值，也是帶風向的操作方法 。

柯文哲 民調

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