影／農委會撒幣收購農糧做堆肥 國民黨指控踐踏農民

去年台灣文旦種植面積增加讓產量暴增，農糧署採收購方式穩住價格，今年農委會提供高額運費補貼為讓鳳梨外銷澳洲，國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲今天舉行記者會批評農委會這種大撒幣收購農產方式，而且收購的農產大多以堆肥草草了事，踐踏農民心血。

王育敏舉例表示，農委會假借多元循環處理之名，在108年度以超出1.8億預算，結果以6.59億的超標金額來收購，其中收購最多的文旦有9千多萬、第2名的鳳梨也有8千多萬，總收購有32萬多噸的農產大多是以堆肥方式當垃圾處理，這樣的表面功夫根本不是產銷平衡。