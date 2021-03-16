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影／農委會撒幣收購農糧做堆肥 國民黨指控踐踏農民

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲今天出席記者會表示，指責農委會主委面對產銷失衡問題只會撒幣、撒謊、撒野。記者潘俊宏／攝影
國民黨文傳會副主委黃子哲今天出席記者會表示，指責農委會主委面對產銷失衡問題只會撒幣、撒謊、撒野。記者潘俊宏／攝影

去年台灣文旦種植面積增加讓產量暴增，農糧署採收購方式穩住價格，今年農委會提供高額運費補貼為讓鳳梨外銷澳洲，國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲今天舉行記者會批評農委會這種大撒幣收購農產方式，而且收購的農產大多以堆肥草草了事，踐踏農民心血。

王育敏舉例表示，農委會假借多元循環處理之名，在108年度以超出1.8億預算，結果以6.59億的超標金額來收購，其中收購最多的文旦有9千多萬、第2名的鳳梨也有8千多萬，總收購有32萬多噸的農產大多是以堆肥方式當垃圾處理，這樣的表面功夫根本不是產銷平衡。

黃子哲也指出農委會在108年度6.59億的收購金額有3.23億是用來掩埋堆肥，這會讓農民心中淌血，指責農委會對外只會用補貼收購的撒幣方式，面對立委質疑產銷失衡以撒謊來掩飾農委會的失能。

國民黨文傳會副主委王鴻薇今天出席記者會表示，農委會面對產銷失衡問題只會用補貼收購等撒幣方式解決。記者潘俊宏／攝影
國民黨文傳會副主委王鴻薇今天出席記者會表示，農委會面對產銷失衡問題只會用補貼收購等撒幣方式解決。記者潘俊宏／攝影
國民黨文傳會主委王育敏（中）、副主委王鴻薇（左）與黃子哲（右）今天舉行記者會，指責農委會面對產銷失衡問題只會用補貼收購等撒幣方式解決，且收購後的農產很多就用來堆肥掩埋。記者潘俊宏／攝影
國民黨文傳會主委王育敏（中）、副主委王鴻薇（左）與黃子哲（右）今天舉行記者會，指責農委會面對產銷失衡問題只會用補貼收購等撒幣方式解決，且收購後的農產很多就用來堆肥掩埋。記者潘俊宏／攝影
國民黨文傳會主委王育敏今天舉行記者會，指責農委會面對產銷失衡問題只會用補貼收購等撒幣方式解決，且收購後的農產很多就用來堆肥掩埋。記者潘俊宏／攝影
國民黨文傳會主委王育敏今天舉行記者會，指責農委會面對產銷失衡問題只會用補貼收購等撒幣方式解決，且收購後的農產很多就用來堆肥掩埋。記者潘俊宏／攝影

農委會 王育敏 農民

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