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韓國瑜IG換新造型 陳其邁：看起來帥氣、年輕15歲

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

高雄市前市長韓國瑜IG昨晚大頭貼「換新裝」，穿上著黑色高領、駝色大衣的照片，頗具韓風。現任市長陳其邁今被問到韓國瑜新造型時，直誇很棒、很帥氣，「不知道是不是開美肌，還是點痣，看起來比以前帥氣多了，年輕15歲，很棒，希望他粉絲數再增加」。

韓國瑜IG昨晚「換新裝」，大頭貼照片上穿著黑色高領、駝色大衣，並在拍這系列照片時，已完成點痣等「修修臉」工程，看起來氣色不錯，也變年輕，有粉絲笑虧「韓風造型大突破，韓國瑜變韓國人」。

陳其邁今在市政會議後受訪時，被問到對韓國瑜新造型的看法？陳其邁說，他剛看了一下，新造型很棒、很帥氣，「不曉得是不是他開美肌，還是點痣還是怎樣，看起來比以前帥氣多了」，希望韓粉絲數再增加，「現在很英俊，看起來帥氣、年輕15歲，很棒」。

韓國瑜 陳其邁

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