韓國瑜IG換新造型 陳其邁：看起來帥氣、年輕15歲
高雄市前市長韓國瑜IG昨晚大頭貼「換新裝」，穿上著黑色高領、駝色大衣的照片，頗具韓風。現任市長陳其邁今被問到韓國瑜新造型時，直誇很棒、很帥氣，「不知道是不是開美肌，還是點痣，看起來比以前帥氣多了，年輕15歲，很棒，希望他粉絲數再增加」。
韓國瑜IG昨晚「換新裝」，大頭貼照片上穿著黑色高領、駝色大衣，並在拍這系列照片時，已完成點痣等「修修臉」工程，看起來氣色不錯，也變年輕，有粉絲笑虧「韓風造型大突破，韓國瑜變韓國人」。
陳其邁今在市政會議後受訪時，被問到對韓國瑜新造型的看法？陳其邁說，他剛看了一下，新造型很棒、很帥氣，「不曉得是不是他開美肌，還是點痣還是怎樣，看起來比以前帥氣多了」，希望韓粉絲數再增加，「現在很英俊，看起來帥氣、年輕15歲，很棒」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言