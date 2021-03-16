農委會3億買農產品做堆肥 國民黨譏陳吉仲「三撒部長」

國民黨批評，面對產銷失調的問題，農委會只會補貼、收購、堆肥，其中產銷調節決算的6.59億元支出中，有3.23億元拿來堆肥，顯然農委會是只會花人民納稅錢糟蹋農民的心血，根本是名符其實的「農萎會」，主委陳吉仲更是撒錢、撒謊、撒野的「三撒部長」。

國民黨上午舉行「收購產銷失衡農產品作堆肥！農委會蹧蹋農民心血」記者會，文傳會主委王育敏表示，根據立法院預算中心報告，108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數達6.59億元，不但是近5年來新高，且是當年度預算數1.58億元的4.15倍。細究產銷調節的農產品品項，香蕉、椪柑及鳳梨等項目一再被列入產銷調節緊急處理品項的執行項目。到了去年度，農業發展基金的支出又因為處理農產品產銷失衡事件預算編列不足，年度結束時以超支併決算辦理4.57億元，比預算數1.58億增加近3億元，是原預算的近2倍。

王育敏表示，馬政府執行104、105年度產銷調節緊急處理計畫，僅7%至9%；但到了蔡政府時期即飆升數十倍，達到75%以上，甚至超過預算數數倍，顯然蔡政府農業政策失當，導致多數台灣農產品供過於求，卻未能建置完善的外銷平台或管道，難道蔡政府不需要負責嗎？

王育敏更進一步表示，依據108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數6.59億元的收購支出中，有3.23億元是用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料等多元循環利用。另根據監察院審計部108年度中央政府總決算審核報告顯示，「為紓緩農產品產銷失衡問題，辦理產銷調節緊急處理計畫所收購之部分農產品係以掩埋去化方式作堆肥處理」。

王育敏發現，108年度辦理產銷調節緊急處理之農產品品項中，以就地掩埋做有機肥、送堆肥場製作及送養豬戶做飼料等多元循環利用方式處理者，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等9項，收購經費合共3億2299萬7千元。

王育敏質疑，農委會美其名「多元循環利用」，實際上卻是將農民辛苦耕種的心血，當成堆肥或掩埋，農委會拿納稅人的錢從事產銷失衡的調節，卻未將經費用在刀口上，所收購的農產品也未妥善利用，以往農委會面對農產品產銷失衡時都會提出「收購加工」的政策，但現在卻被發現收購後是遭棄置、掩埋、堆肥。

王育敏批評，農委會遇到產量過盛的問題，先銷燬、做推肥，然後把責任都推給無辜的農民，農委會的工作好像只剩下養網軍、做文宣梗圖，卻連最基本的防範農產品供需失衡的工作都做不好，包括強化農產品產銷資訊平台、落實預警機制、調整市場產銷結構、提升外銷競爭力等。呼籲農委會應回歸本業，從根源解決產銷失衡的問題。

國民黨文傳會副主委王鴻薇表示，蔡政府一直未解決產銷失衡的問題，2018年媒體就曾報導鳳梨農北上農委會抗議無法解決生產過剩的問題，同年，香蕉也堆得滿坑滿谷，成堆香蕉拿去當肥料。陳吉重怎麼好意思睜眼說瞎話說沒有產銷失衡？農委會花大錢買農產品堆肥，早就產銷失衡了，陳吉仲還不下台嗎？

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，農委會堆肥的科目預算名稱是「多元循環經濟利用」，過去編制的1450網軍則叫做「新農業政策多元傳播案」，這些都是包藏禍心，掩飾無能，陳吉仲連之前香蕉盛產問題都處理不好，還去摸頭環團處理藻礁。