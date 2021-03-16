促轉會再延任？蘇貞昌：延續任務從規劃到執行要更充實

促進轉型正義委員會今年有望再延任，行政院長蘇貞昌今表示，幾十年的威權統治，不可能促轉會2、3年間就能做完任務，促轉會延續任務從規劃到執行都要更充實。

促轉會自2018年5月成立，依「促轉條例」規範為2年的階段性任務機關，但也有但書，若未能如期完成條例規定應推動的開放政治檔案、清除威權象徵等事項，得報請行政院長延長任期，每次以1年為限，去年5月促轉會已報請政院延長1年，今年5月將屆期。

蘇貞昌今率內閣官員赴立法院施政報告並備詢。民進黨立委鄭運鵬質詢，促轉會每次延任都會遇到只能編5個月預算，在轉型正義被信任的同時，促轉會是否該被轉型，延長任務任期。蘇貞昌表示，大家都站在歷史的舞台上，促轉會主委楊翠的祖父就是受迫害的人，而促轉會三大任務就是資料徵集，事件平反，以及受害者與其遺屬的賠償照顧，幾十年的威權統治，不是2、3年間就能做完。

蘇貞昌說，謝謝楊翠與同仁在困難中，從不被認同、激烈抗爭忍辱負重走到這裡，也謝謝社會支持，終於大家平心靜氣坐下來討論，促轉會的延續任務要更充實，從規劃到執行都要。

楊翠則說，從過往無法進到立法院報告轉型正義工作，到今天可以進來，非常感動，這三年來的狀況是轉型正義的紋理軌跡，而促轉會任務是作為轉型正義的規劃機關，國家轉型正義要具體可行，不能紙上談兵，要更落實一再修正，政治檔案徵集部分，謝謝機關配合，已超過過往十多年的十倍以上，延長任務的這一年也做了徹底的政治檔案清查，包含九大重點的情治機關與司法院，這是前所未有，但徵集後的解密需要工程。