鼓勵在緬甸台商掛國旗自保 吳釗燮：和中國區隔

緬甸政變局勢惡化，我外交部昨天建議台商，在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，避免外界混淆誤判。外交部長吳釗燮今天赴立法院備詢前受訪表示，外交部鼓勵台商做出自保行動，也能做出和中國大陸區隔的作為，「掛國旗當然是好方法」。

吳釗燮表示，大家都看到緬甸當地的暴亂，外交部職責在身，會確保當地台商的人身安全，到目前為止都沒有問題。

此外，法國媒體日前揭露，大陸駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席李察，要求他取消正在組織的國會訪台團。吳釗燮批評，這已超出一般文明國家的思考，外交部對此予以嚴厲譴責；在疫情告一段落後，可能有很多國際友人到台灣訪問，政府都表達歡迎之意。

至於台灣與帛琉的旅遊泡泡即將開放，吳釗燮表示，雙方協調進展都非常順利，確切內容有待指揮中心最後的確認並正式宣布。針對帛琉總統惠恕仁希望訪台，吳釗燮表示，台灣非常歡迎，雙方正在做具體安排，行程一旦經過確認，會適時對外公布。