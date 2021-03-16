考察踩藻礁惹爭議 鄭運鵬：怎麼變不踩藻礁是錯的？
國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍昨與朝野21位立委前往考察桃園大潭藻礁，民進黨立委鄭運鵬在臉書抨擊國民黨立委以保護為名，卻踩進去礁岸，而他堅持站在沙灘上；隨後國民黨則反擊，蔡英文總統也曾踩進去過。鄭運鵬今早回應，不懂為什麼一覺起來，變成是不踩藻礁的人是錯的。
鄭運鵬說，他每天被罵被嗆，都習慣了，不過國民黨不管是要罵誰，罵人是「狗」，就沒品了！他表示，國民黨可是連「武漢」肺炎都認為是歧視的高尚政黨，若要開酸，他也不會比國民黨弱。
不過鄭運鵬說，他是要表達無法理解踩藻礁的做法，不明白怎麼一覺醒來，變成是不踩藻礁的人是錯的呢？他認為，如果召委的安排可以細緻一點，不就皆大歡喜了嗎？
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