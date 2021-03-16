快訊

嘉明湖「二度沉淪」？商業化失控的替代路線戒茂斯

兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

考察踩藻礁惹爭議 鄭運鵬：怎麼變不踩藻礁是錯的？

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立院衛環委員會多位立委昨天前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為棧橋。記者蘇健忠／攝影
立院衛環委員會多位立委昨天前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為棧橋。記者蘇健忠／攝影

國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍昨與朝野21位立委前往考察桃園大潭藻礁，民進黨立委鄭運鵬在臉書抨擊國民黨立委以保護為名，卻踩進去礁岸，而他堅持站在沙灘上；隨後國民黨則反擊，蔡英文總統也曾踩進去過。鄭運鵬今早回應，不懂為什麼一覺起來，變成是不踩藻礁的人是錯的。

鄭運鵬說，他每天被罵被嗆，都習慣了，不過國民黨不管是要罵誰，罵人是「狗」，就沒品了！他表示，國民黨可是連「武漢」肺炎都認為是歧視的高尚政黨，若要開酸，他也不會比國民黨弱。

不過鄭運鵬說，他是要表達無法理解踩藻礁的做法，不明白怎麼一覺醒來，變成是不踩藻礁的人是錯的呢？他認為，如果召委的安排可以細緻一點，不就皆大歡喜了嗎？

民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片
民進黨立委鄭運鵬。本報資料照片

國民黨 大潭藻礁 鄭運鵬

延伸閱讀

藻礁能踩嗎？蘇貞昌：很專業的事尊重專業

蔡英文也踩藻礁打臉鄭運鵬 羅智強酸：我可以踩 你不可

遭鄭運鵬批踩藻礁 國民黨反擊：蘇巧慧與經濟部也在

藻礁可以踩嗎？ 潘忠政PO照感念當年的蔡英文

相關新聞

蔡英文也踩藻礁打臉鄭運鵬 羅智強酸：我可以踩 你不可

立委鄭運鵬昨貼出國民黨動員勘查藻礁，卻一群人直接踩在礁岸上的照片，鄭說，他「無法理解」，也被打臉總統蔡英文2013年其實...

政治人物煽動力 卡神給扁韓謝前三名 趙少康芒果乾始祖

罷免陳柏惟第二階段連署已開跑，卡神楊蕙如昨深夜在臉書貼文，表示她認識的政治人物中，40歲以下就屬陳柏惟最能瞬間鼓動群眾熱...

同居風波／王定宇：八千很貴 不會再租

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇神隱多日，昨天公開受訪表示「不會再租」，還說「八千元很貴」，希望風波...

考察踩藻礁惹爭議 鄭運鵬：怎麼變不踩藻礁是錯的？

國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍昨與朝野21位立委前往考察桃園大潭藻礁，民進黨立委鄭運鵬在臉書抨擊國民黨立委以保護為名，卻踩...

中國擋法國國會訪台團 蘇貞昌：會讓全世界看不起

法國媒體「字母A」今報導指出，中國駐法大使盧沙野致函要求，取消法國參議院友台小組正在籌備的國會訪台團。行政院長蘇貞昌今表...

藻礁能不能踩 蘇貞昌：尊重專業

國民黨衛環召委到大潭藻礁現勘踩進礁岸，蔡英文總統也被爆曾踩進藻礁，行政院長蘇貞昌上午受訪，對於藻礁能不能踩，蘇貞昌指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。