快訊

嘉明湖「二度沉淪」？商業化失控的替代路線戒茂斯

兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

中國擋法國國會訪台團 蘇貞昌：會讓全世界看不起

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

法國媒體「字母A」今報導指出，中國駐法大使盧沙野致函要求，取消法國參議院友台小組正在籌備的國會訪台團。行政院長蘇貞昌今表示，健康沒有國界，防疫智慧大家一起交流分享是很重要的，中國這樣也要阻擋，會讓全世界看不起。

法國參議院友台小組欲在今夏訪問台灣，主要為了考察台灣對抗新冠肺炎的各項因應措施，但法媒報導，中國駐法大使盧沙野致函友台小組要求取消。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢前表示，台灣防疫成功，各國引為典範想來借鏡，法國友台小組想借鏡交流，是很好的事。健康沒有國界，大家一起交流分享防疫智慧很重要，中國這樣也要阻擋，會讓全世界看不起，也會讓世界更認為中國政治無限上綱，對世界防疫破口也不好。

另外，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁15日抵達東京，進行首場海外訪問，兩人行前聯合投書媒體表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係，團結盟友反擊中國侵犯人權、破壞台灣民主等行為。

蘇貞昌說，台灣經過多年努力，終於把成果展現給世人，也因為首次台灣集體做那麼好，能見度、被肯定度都是歷史新高，全世界越來越多國家肯定台灣，美國新政府上任後，也一再肯定台灣是重要的科技重鎮、進步的民主政體與國家，都是對台灣的肯定，國人同胞要珍惜努力的成果，也要努力創造更好的環境給後代。

而我國與帛琉的旅遊泡泡逐漸成形，蘇貞昌表示，如果國外是安全的，能提早互動往來是好事。

國內人事部分，台企銀董事長黃博怡被傳因為讓女婿進入台企銀，引發蘇揆不滿因此「被請辭」，蘇貞昌今則說，自己是在昨日下午接到財政部通知，其餘細節交由財政部說明。

蘇貞昌 法國 新冠肺炎

延伸閱讀

藻礁能不能踩 蘇貞昌：尊重專業

藻礁能踩嗎？蘇貞昌：很專業的事尊重專業

侯友宜問核廢何時移 蘇貞昌：政府、國人面對共同問題

AZ疫苗疑慮 孫大千：請蔡英文、蘇貞昌和陳時中先打

相關新聞

蔡英文也踩藻礁打臉鄭運鵬 羅智強酸：我可以踩 你不可

立委鄭運鵬昨貼出國民黨動員勘查藻礁，卻一群人直接踩在礁岸上的照片，鄭說，他「無法理解」，也被打臉總統蔡英文2013年其實...

政治人物煽動力 卡神給扁韓謝前三名 趙少康芒果乾始祖

罷免陳柏惟第二階段連署已開跑，卡神楊蕙如昨深夜在臉書貼文，表示她認識的政治人物中，40歲以下就屬陳柏惟最能瞬間鼓動群眾熱...

同居風波／王定宇：八千很貴 不會再租

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇神隱多日，昨天公開受訪表示「不會再租」，還說「八千元很貴」，希望風波...

考察踩藻礁惹爭議 鄭運鵬：怎麼變不踩藻礁是錯的？

國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍昨與朝野21位立委前往考察桃園大潭藻礁，民進黨立委鄭運鵬在臉書抨擊國民黨立委以保護為名，卻踩...

中國擋法國國會訪台團 蘇貞昌：會讓全世界看不起

法國媒體「字母A」今報導指出，中國駐法大使盧沙野致函要求，取消法國參議院友台小組正在籌備的國會訪台團。行政院長蘇貞昌今表...

藻礁能不能踩 蘇貞昌：尊重專業

國民黨衛環召委到大潭藻礁現勘踩進礁岸，蔡英文總統也被爆曾踩進藻礁，行政院長蘇貞昌上午受訪，對於藻礁能不能踩，蘇貞昌指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。