中國擋法國國會訪台團 蘇貞昌：會讓全世界看不起

法國媒體「字母A」今報導指出，中國駐法大使盧沙野致函要求，取消法國參議院友台小組正在籌備的國會訪台團。行政院長蘇貞昌今表示，健康沒有國界，防疫智慧大家一起交流分享是很重要的，中國這樣也要阻擋，會讓全世界看不起。

法國參議院友台小組欲在今夏訪問台灣，主要為了考察台灣對抗新冠肺炎的各項因應措施，但法媒報導，中國駐法大使盧沙野致函友台小組要求取消。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢前表示，台灣防疫成功，各國引為典範想來借鏡，法國友台小組想借鏡交流，是很好的事。健康沒有國界，大家一起交流分享防疫智慧很重要，中國這樣也要阻擋，會讓全世界看不起，也會讓世界更認為中國政治無限上綱，對世界防疫破口也不好。

另外，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁15日抵達東京，進行首場海外訪問，兩人行前聯合投書媒體表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係，團結盟友反擊中國侵犯人權、破壞台灣民主等行為。

蘇貞昌說，台灣經過多年努力，終於把成果展現給世人，也因為首次台灣集體做那麼好，能見度、被肯定度都是歷史新高，全世界越來越多國家肯定台灣，美國新政府上任後，也一再肯定台灣是重要的科技重鎮、進步的民主政體與國家，都是對台灣的肯定，國人同胞要珍惜努力的成果，也要努力創造更好的環境給後代。

而我國與帛琉的旅遊泡泡逐漸成形，蘇貞昌表示，如果國外是安全的，能提早互動往來是好事。

國內人事部分，台企銀董事長黃博怡被傳因為讓女婿進入台企銀，引發蘇揆不滿因此「被請辭」，蘇貞昌今則說，自己是在昨日下午接到財政部通知，其餘細節交由財政部說明。