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政治人物煽動力 卡神給扁韓謝前三名 趙少康芒果乾始祖

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
卡神楊蕙如。本報資料照片
卡神楊蕙如。本報資料照片

罷免陳柏惟第二階段連署已開跑，卡神楊蕙如昨深夜在臉書貼文，表示她認識的政治人物中，40歲以下就屬陳柏惟最能瞬間鼓動群眾熱情；至於60歲以上，楊蕙如認為，講話最有群眾魅力和煽動力的前幾名，分別是陳水扁、韓國瑜、謝長廷、趙少康。

楊蕙如說，陳水扁的節奏和聲線無人能及；韓國瑜可以把很複雜和很簡單的事情都講得很簡單；謝長廷的演說有很強的起承轉合和詭辯式的邏輯；趙少康則是全台賣芒果乾的始祖，戰略上的天才就不用提了。

至於60歲以下、40歲以上的政治人物，楊蕙如則說，綠營的前三名分別是王定宇、趙天麟、莊瑞雄。四十歲以下可以瞬間鼓動群眾熱情的，應該陳柏惟算第一名。至於藍營這幾年會這麼慘，是因為台上站的，都引發不出台下的血脈噴張。

也正因楊蕙如提到，40歲以上、60歲以下綠營最有群眾魅力的政治人物第一名為王定宇，也意外釣出王定宇留言，「學妹，謝謝厚愛哦。」「我沒事，假的不會變成真的。」

楊蕙如說，有引發激情的能力，同時也代表著觸動仇恨厭惡的天份。這也是陳柏惟接下來，絕對不安全的處境。投票的動力因素中，恨大於愛，愛又大於理性。

楊說，陳柏惟現在非常危險的情形，就她的看法，多一點政績陳述，少一些政治對決。正面迎戰，不要負面決戰。

至於王浩宇被罷免，不代表王浩宇真的這麼差。蔡正元、黃捷沒有被罷免，也不代表他們真的這麼好，選區的選票結構其實已經80%以上的決定了結果。

楊蕙如 陳柏惟 韓國瑜

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