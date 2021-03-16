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藻礁能踩嗎？蘇貞昌：很專業的事尊重專業

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
立院衛環委員會多位立委昨天前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為棧橋。記者蘇健忠／攝影
立院衛環委員會多位立委昨天前往觀塘工業區考察，實際了解大潭藻礁生態，所有人員全都換上軟底膠鞋，防止傷害藻礁。後方為棧橋。記者蘇健忠／攝影

立法院衛環委員會昨天會勘大潭藻礁，後續卻演變成藻礁能否踩的爭議。行政院長蘇貞昌今則表示，這是很專業的事，尊重專業。

珍愛藻礁公投連署書周四將送中選會，立法院衛環委員會昨會勘大潭藻礁，經濟部能源局、環保署、海保署、環團在觀塘工業區專題報告，民進黨立委鄭運鵬事後在網路上質疑國民黨立委踩踏藻礁，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則貼出蔡英文總統過往也踩上藻礁的畫面，演變成藍綠互指踩藻礁的爭議。

蘇貞昌今赴立法院施政報告並備詢前表示，生態保育是很可貴的事情，大家一起重視都是台灣可貴的現象，而政府做好生態環境保護，也要穩定供電，也是民眾期待，這是一刻不能停，一步都不能錯的地方。

蘇貞昌說，如何讓台灣在防疫成功、經濟快速成長、民生各方面進步的同時都能做到最好，會繼續努力；至於能否踩藻礁，他認為這是很專業的事，尊重專業。

大潭藻礁 立法院 蘇貞昌

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