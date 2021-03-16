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蔡英文也踩藻礁打臉鄭運鵬 羅智強酸：我可以踩 你不可

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書嗆民進黨「我可以踩、你不可以。」圖／引用自羅智強臉書
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書嗆民進黨「我可以踩、你不可以。」圖／引用自羅智強臉書

立委鄭運鵬昨貼出國民黨動員勘查藻礁，卻一群人直接踩在礁岸上的照片，鄭說，他「無法理解」，也被打臉總統蔡英文2013年其實也曾站在藻礁上。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書嗆民進黨「我可以踩、你不可以。」

羅智強說，國民黨立委為深入瞭解藻礁，立法院環衛委員會在大潭現勘，親臨現場感受藻礁壯景，但為了抹黑藻礁公投，民進黨的立委及側翼接力發文，說委員們踩在藻礁上，是對藻礁的傷害。

羅智強說，他首先要肯定側翼對藻礁的呵護，希望他們也能本著這個立場，反對破壞力更甚的三接，同時也來個機會教育，只要穿上軟底雨鞋或膠鞋，就能以衝擊最小的方式觀賞藻礁，就連潘忠政老師也強調，「這種和藻礁輕柔的、善意的互動，我們認為意義非凡。」

羅智強說，但恰巧，數年前喊出藻礁永存的蔡英文，也曾以同樣的姿態踩在藻礁上。「我可以踩、你不可以。」看著蔡英文踩藻礁的照片，再看潘老師對蔡的感念，才知道良心易逝丶腦袋會變，

「唯有藻礁才能始終如一，挺過7600年。」

藻礁 羅智強 蔡英文

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