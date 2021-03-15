挺罷免是假公民？李彥秀：還顏寬恒公道者就是陳柏惟

罷免基進黨立委陳柏惟進入二階連署，陳柏惟嗆：「有些人選擇跟殺人放火的政黨、糟蹋台灣的國民黨站在一起，無法尊重這些假公民。」陳的昔日競爭對手、前立委顏寬恒今透過臉書對陳喊話：「不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向、視若寇讎。」國民黨副秘書長李彥秀也在臉書表示，當陳柏惟可以理直氣壯地說出這種話，卻沒有受到應該有的責難，是台灣民主制度的危機。

李彥秀表示，看到顏寬恒不慍不火，放下敗選的情緒，更像是政治前輩指導後進的回應態度；但更值得大家反思的是：到底是誰輸了這場選戰？又是誰贏了國會的席次？民主的素養，豈是非我族類，就不是公民；台灣的人情，更非意見不合，就連立足的權力都沒有。

李彥秀說，民主的殿堂，大家都在學習，也期許自己不斷進步，更重要的是在學習的過程中，大家更要認知到，台灣的民主短暫艱辛，脆弱且珍貴；陳柏惟的言論，卻是赤裸裸反民主的逆流，可能沖毀的不會是陳柏惟痛恨的國民黨，卻是台灣的民主。

李彥秀說，被批評的國民黨人如她，自然憤憤不平，不令人意外；但如果身為全面執政的民進黨如果沒有這分警覺，會是台灣民主發展的悲哀，公民權不是專屬特權，「還顏寬恒公道者就是陳柏惟」。