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人口政策負成長 立委促國發會提報告

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
立委劉建國憂少子化政策規劃不足，國發會將於下月提出具體規劃。（本報資料照片)
立委劉建國憂少子化政策規劃不足，國發會將於下月提出具體規劃。（本報資料照片)

台灣人口持續負成長，民進黨立委劉建國質疑，國發會政策雖提出亞洲矽谷等目標，卻沒有台灣人口少子化及老化問題的具體因應措施，國發會主委龔明鑫以降低年輕人開銷、延攬僑生、長照協助等三大策略回應，並將於下月擬定少子化規劃報告。

有計畫沒人才

劉建國於質詢時提到，國發會希望「打造亞洲矽谷，發展相關人才」，但近年來台灣人口因少子化及老化而持續減少，在勞動力衰退的情況下，國家有再大的目標，「但沒有人才根本什麼都做不了」。

此外，劉建國認為財政部目前的打房政策無助於年輕人買房，即使買了房，在龐大的貸款壓力下也不可能生小孩。而過去國發會編列大量經費，希望將來台僑生留在台灣，卻不敢預估今年能增加多少僑生，他質疑國發會對於人口政策缺乏全面的規劃。

三方向因應少子化

對此龔明鑫以降低開銷、延攬僑生、長照協助等三大方向回應。龔明鑫提到，針對本國人口，未來育兒補助經費將從原本的100億提升至800億，並釋出社會住宅，提供較低的租金，減少年輕人生活開銷並有餘力進行儲蓄，未來也將研擬跨部會協商就業輔導方案，並在長照方面進行補助，減輕年輕人的負擔。

外來人口部分，龔明鑫表示，國發會將積極督促各部會發展，增加來台僑外生，並期待畢業後留在台灣的僑生「越多越好」，並指出108年有近半數的僑生畢業後留台工作。

劉建國卻進一步指出，108年留台僑生近半，但總數卻少於107年，而「國家一起養」的政策實施下，去年的人口依舊呈現負成長，國家政策必要時的確需要下猛藥，從100億到800億無可厚非，但沒有看到成效的話，國發會也要做出應對，要求在一個月內提出人口政策的相關規劃，送交經委會。

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劉建國 少子化 台灣人

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