換下招牌襯衫！韓國瑜IG換新裝 韓風新造型很回春

前高雄市長韓國瑜IG今晚「換新裝」，大頭貼照片穿上著黑色高領、駝色大衣的照片，頗有韓風。拍這一系列照片時，韓已完成點痣等「修修臉」工程，看起來氣色不錯，也變年輕些，有粉絲笑虧「韓風造型大突破，韓國瑜變韓國人」。

韓國瑜臉書有將近87萬粉絲，人氣、聲量等狀態穩定，被罷免後，臉書沒有明顯「掉粉」。相較於臉書的熱度，IG目前粉絲追蹤數是9.8萬，觸及群眾力量遠不及臉書。

幕僚坦言，韓的支持者結構中，中高齡是一大核心群眾，比較慣用臉書溝通、互動，但IG經營也不能偏廢，因此今晚悄悄為韓的IG換上新裝，換下之前穿白襯衫較制式大頭照，希望帶動韓在IG的話題、人氣，也強化互動性。

幕僚透露，這組照片是去年底拍的，在韓的岳父過世前進棚拍攝，韓穿上黑色高領、駝色大衣，頗有韓風，顛覆以往大家熟悉的白襯衫、藍襯衫招牌衣著造型。