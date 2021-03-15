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銓敘部修正 公務員育嬰留停不再僅限本人或配偶申請

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
公務員申請育嬰留停，不再僅限本人或配偶申請。 圖／報系資料照
公務員申請育嬰留停，不再僅限本人或配偶申請。 圖／報系資料照

考試院行政院今會同修正發布「公務人員留職停薪辦法」，修正重點包含刪除育嬰留職停薪僅得以本人或配偶一方申請為限之規定，使有意願和配偶一起照顧年幼子女的公務員，可以同時申請育嬰留職停薪。

銓敘部指出，這次修正目的在保障育嬰留職停薪、因應實務需要，兼顧機關業務運作與公務員權益的衡平，盼建立更具有彈性的公務員留職停薪制度，營造生養友善職場環境。

相關辦法修正重點包括，育嬰留職停薪者，在復職時須回復原(主管)職務，以保障其任職權益，另訂薦任以下主管人員育嬰留職停薪期間，由現職薦任以下非主管人員代理時，該代理人的業務，可由約聘或約僱人員辦理。

同時刪除公務員申請育嬰留職停薪，僅得以本人或配偶之一方申請為限的規定，以鼓勵公務員及其配偶共同分擔養育年幼子女的責任。考量公務員的孫子女偶有無法受雙親適當養育等特殊情形，因此適度開放公務人員得以照顧3足歲以下孫子女為由申請留職停薪。

同時，為因應政府政策需要及人才多元交流的情形，相關辦法也修正，放寬借調留職停薪的法人範圍。

公務員 行政院 考試院

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