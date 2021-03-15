潘忠政轉發「兒童情色化內容」？ 1張截圖還原事發經過

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨自爆臉書臉號遭限制，懷疑是被網軍惡意檢舉，但臉書今天表示，是因為潘日前分享兒童情色化相關內容，才會對該帳號限制。究竟潘忠政分享了哪篇文章？本文透過截圖還原事發經過。

據了解，潘忠政日前轉發環保人士「護樹老娘」的貼文，該文批評民進黨前市議員王浩宇連日對潘忠政抹黑，還引用《維基百科》記載的王浩宇爭議事件；據《維基百科》所述，王浩宇2008年曾在PTT留言，內容涉及兒少性剝削。護樹老娘形容，《維基百科》對王浩宇的敘述讓人震驚，「我看到這些時成了傻眼貓咪」。

網紅四叉貓指出，護樹老娘的發文至少在臉書留存15個小時，許多人在這段時間內轉載，包括潘忠政的帳號也分享，但王浩宇本人帳號分享這篇文章的截圖後，大概過10分鐘原始發文就消失不見，護樹老娘的帳號跟著消失幾天。

四叉貓提醒「該篇文章非常的『毒』，光是截圖沒上馬賽克一樣會被系統移除，害慘了許多截圖分享的人」，而媒體人林瑋豐也表示，自己因為分享王浩宇的截圖，後來收到跟潘忠政一模一樣的通知。