朱立倫：20年居住不正義 房價漲3倍薪資卻沒漲
國民黨前主席朱立倫在臉書分享一張20年間房價與薪資的數據圖，發現台灣平均房價在過去20年間漲了3.15倍，但基本薪資卻是20年不變。朱立倫感嘆，一張圖直接顯現出台灣這20年來高房價低薪資的真相，「居住不正義的20年」。
朱立倫表示，根據信義房價指數的統計，2001年1月1日的房價指數是100點，2020年底的最新指數是315.75點。也就是說台灣平均房價在過去20年間漲了3.15倍。平均每年約漲6%。
朱立倫說，同樣的20年間，台灣的平均薪資從每月3萬4436元提高到4萬2885元。如果調整過通貨膨脹，實質薪資從2001年的4萬346元升至去年的4萬1538元。平均每年約漲0.15%。每年漲0.15%，基本上等於20年來的平均薪資都沒有變。
朱立倫說，這就是台灣人常說的房價一直漲，唯有薪資不漲，政府多次的打房並不能改變房價繼續上漲的趨勢。然而，國人期待有一個自己的家的想法卻從未改變。執政者不想面對這樣的真相，祭出的房地合一稅又只能短期影響交易，「房價上漲的壓力卻改變不了。」
「政府真正應該用力的是加快建設都會周邊地區的建設，讓捷運，交通，公共及教育設施完備的外環區域成為新的選擇。」朱立倫認為，讓新購屋的朋友可以從相對比較低價合理的外環區域開始購屋。同時將預算多投入在支持年輕朋友早日購屋的補貼及貸款免息上比較實際。
朱立倫表示，對於台灣長期低薪的問題更是政府急需解決的問題。如果按照房價指數，現在的平均薪資應該是10萬8732元而不是4萬2885元。雖然這是不可能的，「但政府至少每年以平均薪資成長3%作為施政目標」，透過各種修法及政策來推升平均薪資，讓20年薪資不漲的惡夢成為過去。
「打房改不了房價上漲的趨勢！」朱立倫強調，面對這樣的真相，只有透過修法及政策幫年輕朋友提高薪資，增加收入。政府加速建設外環地區的基礎建設，同時提高利息補貼及年限，才能讓年輕朋友早一點買房。
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