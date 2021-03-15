民眾黨否認高虹安喬人事拍桌 公布地方黨部主委缺台中

民眾黨公布地方黨部主委，對於日前爆發人選爭議的台中市黨部主委，並未在這波公布名單之列。

媒體日前報導，台灣民眾黨傳出開會時，討論台中市黨部主委時，負責該選區的立委高虹安，與中央委員蔡炳坤的人選不同，高一度拍桌爭論，黨主席柯文哲則冷回「如果郭台銘在，妳敢像這樣拍桌嗎？」；民眾黨今回應，報導與事實有落差，沒有怒嗆情事，有人試圖散布不實消息，掩蓋重要新聞，黨嚴厲譴責，並希望關注目前更重要的藻礁等社會議題，不要再造謠抹黑。

台灣民眾黨今天在黨部，由發言人張清俊、楊寶楨，中央委員龔勤文、江和樹等人公布地方黨部主委名單，但未有台中市黨部主委人選。今日公布名單包括：台北市黨部主委林國成、新北謝立功、基隆邱臣遠、宜蘭李偉華、花蓮趙世源、台東陳品樺、桃園楊弘仁、新竹賴香伶、苗栗馮啟彥、彰化高虹安、台南蔡壁如和高雄張其祿。

龔勤文澄清，會議上的討論並沒有情緒字眼，都是就事論事，很遺憾部分媒體做政治攻擊行為。江和樹則說，針對台中黨部主委，希望不要太過於有政治背景，來改變台中的議會生態，希望能讓議會至少拿下5席以上席次，因此黨主席柯文哲非常用心尋覓人選。

楊寶楨說，3月21日新北市黨部成立、28日台北市黨部成立，後續全台灣的服務處都會升格地方黨部。有媒體問到部分主委名單有國民黨泛藍背景，是否擔心被貼上小藍標籤？