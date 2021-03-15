不評論馬英九說九二共識 林穎孟轟柯文哲失憶了

前總統馬英九日前提到「一國兩制構想死亡」，但九二共識仍抱持正面態度看待，認為九二共識與一國兩制是兩回事。台北市長柯文哲昨被媒體問及說法，表示不便評論。北市議員林穎孟今批評，柯文哲曾在2011年說「九二共識就是下跪投降」，但當市長後，柯似乎失憶了。

林穎孟說，柯文哲經過多次雙城論壇的洗禮，遇到中國就沈默安靜；為了保留「白藍合作」的空間，問到馬英九就說「不便評論」。

林穎孟批評，柯市長所有的不便，都是給中國和馬英九方便。方便馬英九推銷九二共識、推銷中國疫苗，只為了鞏固自己親中的歷史定位，不顧台灣人的死活。

林穎孟說，首都市長代表著國家門面，攸關國家安全的事情，可不能像大巨蛋放水，請柯市長記得自己以前說過的話，九二共識就是下跪投降，也請「記得」習近平說過九二共識就是一國兩制，務實面對詐騙集團，不要逃避問題、甚至成為詐騙集團的一分子。