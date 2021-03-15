聽新聞
test
0:00 / 0:00
不評論馬英九說九二共識 林穎孟轟柯文哲失憶了
前總統馬英九日前提到「一國兩制構想死亡」，但九二共識仍抱持正面態度看待，認為九二共識與一國兩制是兩回事。台北市長柯文哲昨被媒體問及說法，表示不便評論。北市議員林穎孟今批評，柯文哲曾在2011年說「九二共識就是下跪投降」，但當市長後，柯似乎失憶了。
林穎孟說，柯文哲經過多次雙城論壇的洗禮，遇到中國就沈默安靜；為了保留「白藍合作」的空間，問到馬英九就說「不便評論」。
林穎孟批評，柯市長所有的不便，都是給中國和馬英九方便。方便馬英九推銷九二共識、推銷中國疫苗，只為了鞏固自己親中的歷史定位，不顧台灣人的死活。
林穎孟說，首都市長代表著國家門面，攸關國家安全的事情，可不能像大巨蛋放水，請柯市長記得自己以前說過的話，九二共識就是下跪投降，也請「記得」習近平說過九二共識就是一國兩制，務實面對詐騙集團，不要逃避問題、甚至成為詐騙集團的一分子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言