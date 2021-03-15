陳柏惟嗆罷免者假公民 顏寬恒發文不忍選區被仇恨撕裂

二階刪Q升溫，顏寬恒喊話陳柏惟。刪Q總部發起的罷免基進黨立委陳柏惟邁入二階連署，陳柏惟日前嗆「有些人選擇跟殺人放火的政黨、糟蹋台灣的國民黨站在一起，無法尊重這些假公民」。顏寬恒今透過臉書發文喊話，「不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎」。

顏寬恒以往對於罷免陳柏惟未曾有如此正面的回應，此次他直接點名「柏惟兄」發文，還配上選舉時陳柏惟和他擁抱的畫面，似使得罷免案也為之升溫。

顏寬恆的臉書內容如下：

寬恒看了最近您最近的曝光，有些話想對您說：

人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負。

我們所在的選區是臺中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區；這對從高雄遠道而來的您來說，只是中選會分區的台中第二選區，但卻是寬恒出生長大的地方，每個地方都有著我成長的回憶。

我們這個選區雖然不大，但是民眾都是純樸、客氣有禮，有虔誠信仰的人們。即使競選的時候，我們也像是大拜拜一樣熱熱鬧鬧的，不會對彼此口出惡言，即使政治立場不同，我們也都是秉持著君子之爭的信念。

所以，寬恒看到您痛罵那些選民，甚至指控他們不是公民時，其實我內心是很難過的。政治只是一時，仇恨卻是永久，您所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，我們不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務他們，將他們視若寇讎。我們都是民意代表，都是承接民意的公僕，每一次選民的指教，都是我們應該謙卑聆聽的忠告。即使當初沒有投票給寬恒的選民，也是這個選區的選民，也是寬恒必須服務和必需代表的對象。

我真的不忍心看到這個美好的沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區被仇恨撕裂，被媒體報導是因為假公民，是因為殺人放火政黨的標題指控。這樣一來，大家默默努力的形象，不都跟著一起被拖累了嗎？

最後，還是送給柏惟兄兩句話：「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒」。畢竟有朝一日，當我們卸下政治人物身份時，我們希望人民記得的，才是最重要的！」

陳柏惟服務處人員說，目前尚未連繫上陳，要待陳柏惟看過顏的文章後再看情形是否回應。