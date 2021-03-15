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連戰震怒推連勝文選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

有關媒體報導「連戰震怒推連勝文參選」一事，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室下午發出聲明表示，連勝文所做的任何決定，都是他自己的決定，與他父親連戰無關；針對是否參選一事，連戰也沒有給予任何指示。有人希望連勝文要選或要合作，請來跟連勝文本人談，連主席不會參與此事。

媒體中評社報導，連戰對現任國民黨主席江啟臣日前稱中國大陸是台灣面臨主要威脅的說法，憤怒不已，認為江的發言完全摧毀連戰過去打下的國共交流基礎，因此推著連勝文與江一爭高下。

連勝文辦公室表示，若有人藉此想要抹紅連勝文，請等到宣布參選後再來也不遲，連勝文必定奉陪到底。何況引用的這種不實的報導，還是出自於港媒、陸媒，令人啼笑皆非，好歹也該引用台媒。

連勝文 連戰 國民黨 江啟臣

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