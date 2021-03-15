快訊

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

評王定宇顏若芳同居情 趙少康：事後說詞比較好笑

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康今受訪回應時事。記者邱德祥／攝影
中廣董事長趙少康今受訪回應時事。記者邱德祥／攝影

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇今天表示「不會再租」，還說「8000元很貴」。對此，中廣董事長趙少康今受訪表示，私人的事情本來他不想評論，他們兩個都是大人了，這是他們的事情，「只是事後的說詞，大家覺得比較好笑而已」。

趙少康說，特別是監察院財產申報的部分，王定宇怪申報人員打錯，但搞不好是他自己打錯，所以監察院很氣，才出來說沒有打錯就沒有打錯。趙說，這件事是王、顏他們的事情，但事後的說詞，大家覺得比較好笑，網路上有很多討論、也有很多評論。

媒體詢問趙少康，有不少親綠媒體都沒有報導此新聞。趙少康認為，電視不報確實是大問題，這件事還是個新聞，該報導就報導，如果這樣就能夠被擺平，王定宇不過是個立委，就能把媒體給壓住，那民進黨政府壓一個新聞，多麼容易。見微知著，這是很悲哀的事情。

趙少康 王定宇 顏若芳 財產申報

延伸閱讀

側寫／王定宇終於面對媒體 但同居風波能止住嗎？

趙少康：香港從一國兩制變1.1制 再搞下去變一國一制

趙江結盟各選主席、總統 趙少康：不可能的事情

趙少康預言藻礁公投民進黨會輸 提能源「高速公路」解方

相關新聞

連戰震怒推連勝文選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關

有關媒體報導「連戰震怒推連勝文參選」一事，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室下午發出聲明表示，連勝文所做的任何決定，都是他自...

緬甸示威波及台資工廠 外交部：10名台商均安留守廠內

緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高，位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」昨遭波及，10名台籍幹部...

王定宇談同居風波：分租8千元 還是很貴

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳同居風波延燒，王定宇神隱多日，今天上午8時許受訪後，10時許又二度公開受訪，被媒體問到分租...

評王定宇顏若芳同居情 趙少康：事後說詞比較好笑

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇今天表示「不會再租」，還說「8000元很貴」。對此，中廣董事長趙少康...

遊艇駕照弊案隻手遮天14年是「個人行為」？ 林佳龍坦言：制度須調整

「花錢就能買遊艇駕照」在全台各港口早就不是秘密，全案長達14年，去年調查局介入航港局才知情。但直到本報上周詢問航港局，是否有2、3000人涉案時，航港局都還強調全案兩波起訴僅50人、撤銷駕照18人，並無所稱「千人」情勢，更強調已經配合調查、檢討制度，更稱此案只是「單一同仁個人行為」。

側寫／王定宇終於面對媒體 但同居風波能止住嗎？

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出同居爭議，王定宇神隱多日，終於出面說明，但不像往日媒體聯訪侃侃而談，二度受訪都未超過二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。