評王定宇顏若芳同居情 趙少康：事後說詞比較好笑

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇今天表示「不會再租」，還說「8000元很貴」。對此，中廣董事長趙少康今受訪表示，私人的事情本來他不想評論，他們兩個都是大人了，這是他們的事情，「只是事後的說詞，大家覺得比較好笑而已」。

趙少康說，特別是監察院財產申報的部分，王定宇怪申報人員打錯，但搞不好是他自己打錯，所以監察院很氣，才出來說沒有打錯就沒有打錯。趙說，這件事是王、顏他們的事情，但事後的說詞，大家覺得比較好笑，網路上有很多討論、也有很多評論。

媒體詢問趙少康，有不少親綠媒體都沒有報導此新聞。趙少康認為，電視不報確實是大問題，這件事還是個新聞，該報導就報導，如果這樣就能夠被擺平，王定宇不過是個立委，就能把媒體給壓住，那民進黨政府壓一個新聞，多麼容易。見微知著，這是很悲哀的事情。