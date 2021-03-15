側寫／王定宇終於面對媒體 但同居風波能止住嗎？

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出同居爭議，王定宇神隱多日，終於出面說明，但不像往日媒體聯訪侃侃而談，二度受訪都未超過二分鐘，只簡短回應是分租關係、監察院財產風波兩大議題，強調自己「不租了」。但兩人同居風波延燒太大，這樣回應就能平息爭議嗎？

王定宇向來樂於在媒體曝光，鮮少拒接媒體電話，面對媒體聯訪，也很願意受訪，各項問題都侃侃而談，尤其面對兩岸議題，砲轟中國大陸都不手軟；遇到立場不同的看法，也很敢嗆聲，大砲發言讓他成為媒體寵兒。

不過，在同居事件爆發後，王定宇卻罕見一周都未公開露面，連民進黨中常會也未出席。危機處理的手段是不斷透過發臉書，對外澄清，在政論節目中也沒有特別談到同居議題，加上他所屬的外交國防委員會上周安排考察，讓他能順理成章的遠離鎂光燈焦點。

儘管採取冷處理，但事件仍不斷延燒。今日外交國防委員會開會，王定宇選擇不再閃躲，面對媒體。一早8分20分，王定宇出席委員會簽名，接受媒體第一波訪問，簡短受訪，他還善意的說「先準備質詢，有問題會再來受訪」，姿態柔軟，讓現場媒體都感到驚訝。他也如承諾，在10時20分又接受第二次訪問。

不過，王定宇顯然已定調回應媒體問題範圍，兩次受訪都只是同樣把分租關係再敘述一遍，只是將已在臉書回應內容，再公開復述一次，沒有回答其他衍伸的問題。只有當媒體追問8千元是否有爭議？才脫口而出「8千元對我還是很貴」，但再問到是否牽扯派系鬥爭，他就沒再回答，匆匆離去入委員會內質詢。

有綠委分析，黨內希望以時間淡化緋聞，希望兩人短時間不要過於接觸媒體，王定宇也認為沒必要第一時間站上火線。

王定宇雖然今天終於出面面對媒體，但已不像過去對任何問題侃侃而談，想簡單將風波止血，不過這次緋聞風暴爭議大，又牽扯上派系鬥爭，有無辦法船過水無痕，還待觀察。