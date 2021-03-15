快訊

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

千坪農地賣1億好樂！ 發現這條 15位地主都傻了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緬甸示威波及台資工廠 外交部：10名台商均安留守廠內

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
緬甸軍民衝突持續升高。路透
緬甸軍民衝突持續升高。路透

緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高，位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」昨遭波及，10名台籍幹部受困廠房。外交部表示，原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安。

外交部指出，駐緬甸代表處接獲昌億公司通報後，立即與公司的台籍幹部聯繫，代表我國政府對此一不幸事件表達關切與慰問，同時駐處立即洽請緬方派員前往該公司協助處理。

外交部說明，緬甸軍警人員昨晚已進駐萊達雅工業區，並宣布戒嚴。原包圍廠區的抗議民眾已散去，10名台籍幹部均平安，目前留守廠房內等待情勢穩定。此外，駐處已洽妥安全的旅館，供安置台商幹部住宿之用。

外交部表示，根據我駐緬甸代表處掌握訊息，在萊達雅工業區內有數家台資企業，除「昌億公司」在此波衝突中受到影響外，其他台資企業未受到波及。

外交部指出，緬甸軍方於上月宣布全國進入緊急狀態後，駐處一直與在緬甸的台商保持密切聯繫，並於本月9日與緬甸台商總會人員及台商代表進行視訊會議，就緬甸情勢及注意事項交換意見。

外交部表示，駐處昨日下午獲知一些中資企業遭緬甸民眾抗議的消息後，隨即通報並建議台商，在工廠以緬甸文字標示為「台灣企業」及懸掛我國國旗，並向當地員工及附近居民說明為台灣工廠，避免外界人士混淆誤判。

外交部也說，與駐緬甸代表處將持續高度關注緬甸情勢發展，並與台商企業保持密切聯繫，隨時提供必要的協助。

國人在緬甸如果遇到緊急事件，請先撥打駐緬甸代表處緊急聯絡電話：+95-9-257-257-575（境內撥打：09-257-257-575），或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

緬甸 外交部 台商

延伸閱讀

中國工廠包圍戰？緬甸「血腥星期天」再現...戒嚴射殺39死

緬甸政變以來最血腥一天 14日至少39人喪命

緬設臨時政府 號召革命

緬甸官方電視台：抗議活動導致警方1人喪生3人受傷

相關新聞

連戰震怒推連勝文選黨主席？連辦：連勝文決定與父親無關

有關媒體報導「連戰震怒推連勝文參選」一事，國民黨智庫副董事長連勝文辦公室下午發出聲明表示，連勝文所做的任何決定，都是他自...

緬甸示威波及台資工廠 外交部：10名台商均安留守廠內

緬甸軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高，位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」昨遭波及，10名台籍幹部...

王定宇談同居風波：分租8千元 還是很貴

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳同居風波延燒，王定宇神隱多日，今天上午8時許受訪後，10時許又二度公開受訪，被媒體問到分租...

評王定宇顏若芳同居情 趙少康：事後說詞比較好笑

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇今天表示「不會再租」，還說「8000元很貴」。對此，中廣董事長趙少康...

遊艇駕照弊案隻手遮天14年是「個人行為」？ 林佳龍坦言：制度須調整

「花錢就能買遊艇駕照」在全台各港口早就不是秘密，全案長達14年，去年調查局介入航港局才知情。但直到本報上周詢問航港局，是否有2、3000人涉案時，航港局都還強調全案兩波起訴僅50人、撤銷駕照18人，並無所稱「千人」情勢，更強調已經配合調查、檢討制度，更稱此案只是「單一同仁個人行為」。

側寫／王定宇終於面對媒體 但同居風波能止住嗎？

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳爆出同居爭議，王定宇神隱多日，終於出面說明，但不像往日媒體聯訪侃侃而談，二度受訪都未超過二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。