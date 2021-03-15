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林俊憲揭航港局年花1800萬維修系統「一招就騙過」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
立委林俊憲上午質詢。記者侯俐安／攝影
立委林俊憲上午質詢。記者侯俐安／攝影

交通部航港局收賄發放遊艇駕照弊案，立法院交通委員會今天為此舉行專案報告，朝野立委直批離譜。民進黨立委林俊憲批此案長達14年，交通部憑什麼說是「單一同仁個人行為」，他翻完2020動力小船與遊艇駕駛人證照考古題，包含要考一堆違規行為罰則、輪機細節，讓他痛批「考律師都沒這樣考」，交通部長林佳龍回應，考題正在翻修，將提高辨識度。

針對此案，林俊憲也也質疑，這名涉案宋姓技佐14年來「做出口碑」，他的「客戶」都是沒有駕照、跟他買照，但宋的工作範圍只是「補、換照」，代表第一張核發的駕照不是他辦的，於是他先在「海運技術人員管理系統」一個假的駕照號碼，再用這張駕照補照、換照，「這駕照是假的，電腦居然還會接受」。

林俊憲說，航港局每年花1800萬元預算維護「海運技術人員管理系統」，如今卻出現這麼大的漏洞，「這是什麼爛系統？一個簡單動作，這樣就能騙過他？」而且還騙了十幾年沒有人抓到，這套系統還要用嗎？所有知情的人都知道補照要去台中，找這名宋員，知道宋是「收錢絕對辦好事」，甚至連營業用駕照都發，長官還沒有互相監理機制，更沒發現所有補換照都集中在台中。

此外，他也說，遊艇駕照在過去九年及格率68.7％、動利小船70％以上，錄取率可說是全台最好考，為什麼要買？會不會是老漁民考照有困難？他翻閱考古題，其中有連續五題都在考行為罰責，每個行為一個月到三個月、兩個月到四年...，他質疑「考律師都沒這樣考」，究竟背這個有什麼意義？況且還是2020年最新版，其中還有考題是問體格檢查要去哪家醫院，「這查網路就有了啊。」

航港局長葉協隆表示，考題已經委外辦理，十月會完成。林俊憲表示，航港局亡羊補牢、徹查清楚，他不反對。但航港局稱是「單一同仁個人行為」，讓他很懷疑，一人就可以犯案？沒有共犯？他質疑，檢察官還在調查，航港局就稱內部調查有結論、是一人犯案，「憑什麼這樣講？如果檢察官查出是一串人呢？根本亂來。」

對於考題，林佳龍說，他很久沒有考試了，但若真要考這些，他也會很頭痛，他認同考題應有辨識力，不然為了考出分數去修題沒有意義，十月編修的新版本，一定要更全面性。

駕照 航港局 林俊憲

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