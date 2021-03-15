籲蔡政府別再用1450攻擊藻礁環團 國民黨將蒐資告發

藻礁公投第二階段連署已達70萬份，預計周四送中選會。國民黨立院黨團上午舉行「藻礁公投 蔡英文白天當總統 晚上當1450？」記者會，呼籲蔡英文總統懸崖勒馬，不要白天說要跟環團溝通，黑夜就用1450攻擊，國民黨團將蒐集所有相關證據，在必要時向檢方、監察院提出檢舉告發，正告蔡政府把黑手收回去，還給全民一個健全乾淨的公投空間。

國民黨團書記長鄭麗文表示，民進黨介入，利用黑手操弄藻礁公投，令人遺憾，把一件公民關心的好事變得黑幕重重。過程中，公民團體被政府唬弄欺騙，讓他們忍無可忍，最後訴諸公投，但這幾天當連署份數快速爆發累積，民進黨無所不用其極，蔡英文更用兩面手法，表面說溝通的門永遠打開，卻是有溝沒有通，還發動1450潑髒水，扭曲這些環團。

鄭麗文批評，臉書再一次論為政治鬥爭的工具，連藻礁公投發起人潘忠政都要受到限制，這難道不是1450發動的事情嗎？每天喜歡查水表的蔡政府卻當作沒看見，中選會、法務部在哪裡？某些言論只要跟政府主張不同就被打壓，國民黨團從今天開始會積極蒐集所有相關證據，在必要時向檢方、監察院提出檢舉告發。

國民黨團總召費鴻泰呼籲臉書不要成為幫兇，介入台灣的政治。政府用1450檢舉，臉書不分青紅皂白就直接限制，這個事情不是第一次，過去在韓國瑜罷免案就出現過，麻煩臉書不要做民進黨打手。費也要求中選會、法務部，不要放任1450藉由臉書介入公投，周三委員會已安排中選會相關專案報告。

費鴻泰提到，今天媒體報導蔡英文會見台塑集團總裁王文淵詢問是不是在雲林麥寮可以建天然氣接收站，這就表示還有很多方向，麻煩中油、經濟部不要再說大潭是唯一地點，也麻煩民進黨跟1450好好講清楚，蔡英文已經提出一個方向，不要再玩兩手策略，除了要另找地方，但還繼續在大潭藻礁施工，「蔡英文不要把昔日同志變成今天的敵人，連署公投保藻礁這些人不是你一定要殺死的敵人。」

鄭麗文強調，台灣政治不需要這麼血腥，蔡英文找王文淵，不就證明有其他方案？過去不把環團當作一回事，現在連署要成案，才讓蔡英文開金口，既然有備案，大潭三接就應該立即停工，使用替代方案，希望蔡英文不要又一次謊話連篇、欺騙人民。

國民黨團首席書記長陳玉珍說，從蔡總統最早說的藻礁永存，到台電說有替代方案，最近又說沒替代方案，今天最新的發展是有麥寮的替代方案，民進黨已經執政5年，但國家能源政策居然可以這樣左擺右彎，到底哪一個是實話呢？如果報導屬實，希望蔡政府能展現誠意讓中油現在馬上停工。