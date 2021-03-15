王定宇談同居風波：分租8千元 還是很貴

民進黨立委王定宇與發言人顏若芳同居風波延燒，王定宇神隱多日，今天上午8時許受訪後，10時許又二度公開受訪，被媒體問到分租8千元是否有爭議？王定宇說，8千元怎會有爭議，他覺得8千元還是很貴，就是一個床位而已。

媒體問到為何當時會找顏若芳分租？王定宇說，他其實找了好幾個地方，這是其中一個承租地方，4、5個月前開始承租，妻子、家人都充分了解，對於造成支持的朋友擔憂，感到不好意思，媒體朋友也耗費很多資源，他希望就到此為止，不要再租了。

王定宇並再提監察院申報財產問題，他說，他想幫監察院講話，不是監察院誤觸按鈕，108、109年都如實申報，但有兩個按鈕，申報人員按成108，就變成108年的資料蓋住109年，才會2年都一樣，所有實體資料都在監察院，他上周也簽名，希望這周盡速將原有資料揭露出來，「這是申報人員的疏忽，不是監察院」。

王定宇二度受訪，也不到五分鐘就離去，面對媒體詢問是否有派系鬥爭等問題，王定宇僅說「要準備去質詢」，沒有多回答便離去。